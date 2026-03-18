Altının gramı 7 bin 118 liradan işlem görüyor

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor.
Gram altın, önceki kapanışın ardından güne yükselişle başladı.
Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 7 bin 107 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN 7 BİN 118 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Güne artışla başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7 bin 118 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 990 liradan satışa sunuluyor.
Cumhuriyet altını ise 47 bin 440 liradan işleme alınıyor.
ONS ALTIN FİYATI: 5 BİN 9 DOLAR
ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik zayıflayan faiz indirimi beklentileriyle güçlenen dolar altını baskılamaya devam ediyor.
Altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 9 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)