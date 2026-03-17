Altının gramı 7 bin 125 liradan işlem görüyor

Altın piyasalarında hareketlilik haftanın ikinci işlem gününde de hız kesmeden devam ediyor.

Yatırımcıların güvenli limanı olan altında, küresel piyasalardaki ons değişimleri ve yurt içindeki döviz kuru hareketliliği fiyatları doğrudan etkiliyor.

GRAM ALTIN 7 BİN 125 LİRA SEVİYESİNDE

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 108 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7 bin 125 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 5 BİN 15 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını ise 47 bin 251 liradan satılıyor.

Altının onsu, yüzde 0,2 artışla 5 bin 15 dolardan işlem görüyor.