Altının kilogram fiyatı 2,9 milyon liraya geriledi

AA

Altın piyasasında kapanış fiyatı ve en çok işlem yapan firmalar yayınlandı.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 3 milyon 10 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında bugün standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 860 bin lira, en yüksek 3 milyon 11 bin lirayı gördü.

STANDART ALTININ KAPANIŞ FİYATI: 2,9 MİLYON LİRA

Standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,7 azalışla 2 milyon 900 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 3 milyar 488 milyon 11 bin 934,66 lira, işlem miktarı ise 1.194,28 kilogram oldu.

TÜM METALLERDEKİ İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 608 milyon 604 bin 41,68 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Garanti BBVA, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.