Altının kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya çıktı

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 365 bin lira, en yüksek 6 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 530 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 32 milyar 215 milyon 47 bin 704,80 lira, işlem miktarı ise 4 bin 929,23 kilogram oldu.

METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 33 milyar 237 milyon 867 bin 443,13 lira olarak gerçekleşti.