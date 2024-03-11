Altının kilogramı 2 milyon 410 bin liraya çıktı

İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselirken altın piyasasındaki işlem hacmi de arttı.
Borsa İstanbul, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatını paylaştı.
Altın piyasasında en düşük 2 milyon 218 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,3 artışla 2 milyon 410 bin lira oldu.
İşlem hacmi
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 918 milyon 770 bin 901,10 lira, işlem miktarı ise 1.666,70 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 472 milyon 187 bin 792,37 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuraş Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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