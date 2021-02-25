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    Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramının 417 bin 200 liraya yükseldiği bildirildi.
    • AA
    • 25.02.2021 - 17:16
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    Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 414 bin 300 lirayı, en yüksek ise 417 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 417 bin 200 liradan tamamladı.

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 75 milyon 240 bin 355,64 lira, işlem miktarı ise 2.611,12 kilogram oldu.

    TÜM MATALLERDEKİ İŞLEM HACMİ

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 79 milyon 536 bin 198,04 lira olarak kayıtlara geçti.

    ALTIN BORSASINDA EN ÇOK İŞLEM YAPANLAR

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi,  NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi #1

    Altının kilogramı 417 bin 200 liraya yükseldi #2

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