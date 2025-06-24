Altının ons fiyatı, 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi

İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan savaş gerilimi, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında bugün 3 bin 316,18 dolarla 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ONS ALTIN SAVAŞIN BAŞINDA REKOR KIRDI

12 Haziran'ı 3 bin 386 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı güvenli limanlara talebin artmasıyla 16 Haziran'da 3 bin 451,4 dolara kadar yükseldi.

Analistler, bu süreçten önce ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin de altının ons fiyatında destekleyici bir rol oynadığına işaret etti.

16 Haziran'dan sonra düşüş eğilimine geçen altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında ateşkesin sağlanmasıyla bugün 3 bin 316,18 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİ İÇİN ACELE ETMEYECEĞİ ÖNGÖRÜSÜ ETKİLEDİ

Öte yandan 18 Haziran'daki ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı toplantısında bankanın politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyalini vermesi altındaki gerilemelerde etkili oldu.

ALTINA TALEP AZALABİLİR

Analistler, özellikle petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin enflasyonist baskıları besleyebileceğini ve bunun da Fed'in faiz indirimlerini ötelemesine neden olabileceğini, bu durumun altına talebi azalttığını kaydetti.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Tahvil faizlerindeki yükseliş de altının ons fiyatını olumsuz etkilerken, güvenli liman olarak yatırımcıların dolara yönelmesi altın fiyatlarında düşüş eğilimine sebep oldu.

GÜMÜŞ VE PLATİN ARTTI

Öte yandan değerli metal grubunda gümüş ve platinde sert yükselişler görülürken, yatırımcıların altının ons fiyatının halihazırda yüksek seviyelerde bulunmasından dolayı gümüş ve platine yönelmesi de altına talebi azaltan başka bir faktör olarak çıkıyor.

Gümüşün ons fiyatı 37,3 dolarla 13 yılın en yüksek seviyesini, platin ise 1.352,08 dolarla 11 yılın zirvesini görmüştü.