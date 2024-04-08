Altının onsu zirveyi gördü! Gram altın 2 bin 409 liradan satılıyor Altının ons fiyatı tarihi zirveyi test etti. Gram altın da ons altının paralelinde artışa geçti. Serbest piyasada haftanın ilk günü çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 500 liradan satılıyor.

AA

Altının gramı, cuma günü 2 bin 330 dolarla en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Altının ons fiyatı, cuma kapanışından yüzde 0,3 değer kazancıyla bugüne başladı.

Altının ons fiyatı 2 bin 337 dolar seviyesinden alıcı bulurken, gün içerisinde 2 bin 354 dolara çıkarak zirve seviyesini de yeniledi.

Altının gram fiyatı ise cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak günü yüzde 2,1 artışla 2 bin 399 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da yükselişle başladı.

Gram altın 2 bin 409 lira

Gram altın güne, önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 409 lira seviyesinden devam ediyor.

Çeyrek altın 4 bin 200 lira

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, yarım altın 8 bin 167 lira tam altın 16 bin 638 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 637 liradan satılıyor.

Altın neden fiyatlanıyor?

Fed'in faiz beklentileri

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin gücünü korumaya devam etmesiyle altına olan talebin arttığını belirtti.

ABD'nin enflasyon beklentisi

Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'deki enflasyon verilerinin para piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde değişikliğe sebep olabileceğini belirten analistler, ABD'de TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Altında direnç ve destek konumu

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)