Altının yükseliş nedeni belirsizlik! 14 Nisan'da altın ve döviz fiyatları

AA

Dünya üzerinde çalkantıların olmadığı dönem olan 1990 ve 2000yılları asında altının sabit kaldığını belirten uzmanlara göre 2025 çalkantıların odağında kaldığı için yükseliyor.

Analistler, Trump'ın ticaret hamlelerinin yatırımcıların ABD varlıklarını elden çıkarıp diğer küresel "güvenli liman" varlıklara yönelmesine neden olduğunu kaydetti.

ONS ALTINDA REKOR 3 BİN 245 DOLAR OLDU

Altının ons fiyatı cuma günü 3 bin 245 dolar seviyesini görerek rekor tazelemesinin ardından günü yüzde 2 yükselişle 3 bin 239 dolardan tamamlamıştı.

ONS ALTIN BUGÜNE 3 BİN 231 LİRADAN BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününde düşüş eğiliminde bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 3 bin 231 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 950 lira

Çeyrek altın: 6 bin 699 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 294 lira

Tam altın: 26 bin 784 lira

Yarım altın: 13 bin 392 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 yükselişle 38,0580'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,0150 seviyesinden işlem gördü ve ilerleyen saatte 38,1172 liraya yükseldi.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 38,1172 lira

Euro: 43,4275 lira

Sterlin: 50,0144 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 64,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma günü akşam seansında yüzde 0,3 değer kazancıyla 10.419,00 puana çıktı.

BITCOIN

şu anda kripto para piyasasında en fazla işlem gören para bilimi Bitcoin, yüzde 162,3 ve 162,3 dolar düşüşle 84 bin 445,1 dolarda.

Bitcoin rekoru, 109 bin dolardı.