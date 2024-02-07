Amerikalıların kredi kartı borcu rekor kırdı ABD'de hane halkının borçluluk oranlarında konut kredisi öne çıkıyor. Kredi kartı borcunun ise 2021'in başından bu yana yüzde 46'nın üzerinde arttığı belirtildi.

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Dünyanın ekonomik devi ABD'de artan enflasyonun etkileri vatandaşlarına olumsuz yansıdı.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyonu düşürmek için politika faizini artırırken de iç dinamiklerde bazı değişimler kaçınılmaz oldu.

ABD'de enflasyon ve yükselen faiz oranlarının etkisiyle hane halkının üzerindeki finansal stres arttı.

ABD kredi kartı borçlarının tutarı, geçen yılın son çeyreği itibarıyla rekor seviyeye yükseldi.

Toplam hane halkı borcu 17,5 trilyon dolar

Fed'in New York Şubesi'nin Hane halkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre, ABD'de hane halkı borcu geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artarak 17,5 trilyon dolara ulaştı.

Hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri alıyor

Ülkede hane halkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemlerden biri olan kredi kartı borçlarındaki artış dikkati çekti.

Kredi kartı borcu son çeyrekte yüzde 5 arttı

Amerikalıların kredi kartı borcu geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe kıyasla 50 milyar dolar (yaklaşık yüzde 5) artarken, yıllık bazda ise 143 milyar dolarlık (yaklaşık yüzde 15) artış kaydetti.

Ülkede hane halkının kredi kartı borcu, geçen yılın son çeyreğinde 1 trilyon 129 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu dönemde kredi kartı temerrüt oranlarında da artış görüldü.

Koronavirüste kredi kartı ve taşıt kredilerinde temerrüt oranı arttı

New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Wilbert van der Klaauw, verilere ilişkin değerlendirmesinde, kredi kartı ve taşıt kredilerinde temerrüt oranının hala koronavirüs salgını öncesi seviyelerin üzerinde arttığını, bunun özellikle genç ve düşük gelirli haneler arasında artan finansal strese işaret ettiğini belirtti.

Kredi kartı borcu 2021'in başından bu yana yüzde 46'nın üzerinde arttı

Bankrate Kıdemli Endüstri Analisti Ted Rossman, kredi kartı borcunun 2021'in başından bu yana yüzde 46'nın üzerinde arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Son birkaç yılda kredi kartı bakiyelerini yukarı çeken en büyük faktörlerin yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları olduğuna inanıyorum.

"Her 10 kişiden yaklaşık 6'sı en az bir yıldır borçlu"

Rossman, kredi kartı borcu olan her 10 kişiden yaklaşık 6'sının en az bir yıldır borçlu olduğunu belirterek, uzun vadede yüzde 20'nin üzerinde faiz ödemenin önemli bir kümülatif etkisi olduğuna dikkati çekti.

"Kredi kartı bakiyelerinin artmaya devam edeceğini düşünüyorum"

Son iki yılda kredi kartı borçlarında olağanüstü yüksek bir artış görüldüğünü ve bunun sürdürülebilir olmadığını aktaran Rossman, kredi kartı borçlarının da zamanla artmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

Kredi kartı bakiyelerinin artmaya devam edeceğini düşünüyorum, ancak daha yavaş bir hızda. Son iki yılda kaydedilen yüzde 15'lik yıllık büyüme rakamları sürdürülebilir görünmüyor. Ancak artan kredi kartı bakiyeleri, artan tüketici harcamalarını, ekonomik faaliyetleri, nüfus artışını, e-ticaret ve nakit paranın azalması nedeniyle daha fazla kart kullanımını yansıtabilir. Yani her şey o kadar da kötü değil. Günün sonunda iş hane düzeyine iniyor. Onları nasıl kullandığınıza bağlı olarak yararlı ya da tehlikeli.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)