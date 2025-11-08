Analistler Bitcoin'de kısa vadede düşüş, uzun vadede rekor bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, düne göre yüzde 2,14 kazançla 102 bin 569,6 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin bir günde 2 bin 148,3 dolar kazançta.

Analistler, bu yükselişe rağmen “Piyasa halen düzeltme sürecinde, düşüş birkaç hafta daha sürebilir.” uyarısında bulundu.

YENİ YATIRIMCILAR SATIŞ YAPINCA BITCOIN KAN KAYBETTİ

Wall Street analistlerine göre, düşüşün temel nedeni, erken dönem yatırımcıların büyük miktarlarda satış yapması...

Analistler, uzun vadeli yatırımcıların haziran sonundan bu yana 1 milyonun üzerinde Bitcoin sattığını belirtiyor.

“KISA VADEDE DÜŞÜŞ RİSKİ VAR: 70 BİN DOLARA İNEBİLİR

10X Research CEO’su Markus Thielen, Bitcoin’de kısa vadede daha fazla düşüş riski olduğuna dikkat çekerek, “Piyasa halen zayıf. Alım fırsatına ulaşmamız için birkaç haftamız daha olabilir. 93 bin doların altında ciddi bir boşluk var; satışlar artarsa fiyat 70 bin dolara kadar gerileyebilir.” dedi.

DÜŞÜŞ DÖNEMİ BİTTİ: 170 BİN DOLARI GÖREBİLİR

JPMorgan’ın analizine göre ise ekimde yaşanan sert düşüş süreci büyük ölçüde tamamlandı.

Bankanın yöneticilerinden Nikolaos Panigirtzoglou, altın piyasasındaki volatilitenin artmasının yatırımcıları yeniden Bitcoin’e yönlendirdiğini belirterek, “Bu durum Bitcoin’in önümüzdeki 6-12 ayda 170 bin dolara kadar yükselebileceği anlamına geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, uzmanlara göre hâlâ düzeltme aşamasında olsa da piyasadaki beklentiler önümüzdeki dönemde toparlanma potansiyeline işaret ediyor.