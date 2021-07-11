Ankara'da simit fiyatı 2,50 liraya çıktı

Simit geniş kitlelerce, yüksek miktarda tüketildiği için fiyatı takip edilen ve fiyat artışlarından etkilenilen bir ürün olarak dikkati çekiyor.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, başkentte 2 liradan satılan simidin fiyatının, yarından itibaren 2,50 lira olacağını bildirdi.

Delibaş, girdi maliyetlerine yüzde 80-90 zam geldiğini, bu nedenle simit fiyatında artışın kaçınılmaz olduğunu aktardı.

SİMİT DAHA ÖNCE 2 LİRADAN SATILIYORDU

Ankara'da simidin 2 liradan satıldığını anımsatan Delibaş, "Ankara'da simit fiyatında pazartesi gününden geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. 2 liradan satılan simidin fiyatı, son dönemde girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle 2,50 liraya yükseldi." ifadelerini kullandı.

ZAMMIN GEREKÇESİ UN VE SUSAMIN FİYATININ ARTMIŞ OLMASI

Geçen yıl simitlik unun çuvalının 110 lira, susamın kilogram fiyatının 12 lira olduğuna işaret eden Delibaş, bugün unun çuvalının 190-220 lira, susamın kilogramının ise 23 lira olduğunu kaydetti.

“GİRDİ MAALİYETERİ YAKSELDİ”

Son dönemde katı ve sıvı yağ, eleman-usta yevmiyeleri, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve kira bedelleri gibi girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı simit fiyatını güncellemek durumunda kaldıklarını belirten Delibaş, şöyle devam etti:

“100 GRAM SİMİT 2 LİRADAN 2,50 LİRAYA ÇIKTI”

"100 gram simit 2 liradan satılırken aynı gramajdaki simit 2,50 lira oldu. 50 kuruşluk bir güncelleme yapmak zorunda kaldık. Eğer gerçek bir Ankara simidi yapmak istiyorsak, lezzetinden, kalitesinden ödün vermek istenmiyorsa, bu güncelleme kaçınılmaz olmuştur. Birçok ilde simidin 2,50 lira olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin bizi anlayışla karşılayacağına inanıyoruz."





ANKARA'DA FIRINCILARLA SİMİTÇİLER ZAMDA YARIŞ İÇİNDE

Ankara’da daha önce büyük tartışmalara sebep olan ekmek zammı da temmuz ayının başında gerçekleşmişti. Ankara Fırıncılar Odası, Ankara’da 200 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa yükseltti. Zamma gerekçe olarak da yine simitte olduğu gibi artan girdi maliyetleri gösterildi.