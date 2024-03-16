Ankara'daki AVM'lerdeki yöresel ürün satış yerleri denetlendi Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yaptıkları denetimler kapsamında Ankara'da, etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koydu.

AA

Ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verildi.

Ülkenin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü yapıldı, uygunsuz gıda satışına yönelik gerekli işlemler uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde (AVM) kurulan yöresel ürün satış yerlerine denetim düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yaptıkları denetimler kapsamında başkentte, etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koydu.

Ülkenin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü yapıldı, uygunsuz gıda satışına yönelik gerekli işlemler uygulandı.

AVM'lerde açıkta satılan ürünler denetlendi

Bu kapsamda Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı.

717 kilogram sucuk etiketsiz satıldı

Bazı alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yapılan kontroller sonucunda etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu.

Zeytinyağı ve tereyağlarından numune alındı

Etiketli satılan zeytinyağı ve tereyağlarından da numuneler alındı.

Denetimlerin ardından ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin artacağını belirtilmişti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan öncesi yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etmişti.

Yumaklı, vatandaşlara, uygunsuz gördükleri ürünleri "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri çağrısında bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)