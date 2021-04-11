Ankara'daki fırınlardan ihtiyaç sahiplerine Ramazan'da ücretsiz pide

Yardımlaşma ayı olan Ramazan'da Ankara'daki fırınlar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide dağıtma hareketini başlattı.

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine günde 65 bin pideyi ücretsiz dağıtacaklarını bildirdi. Delibaş, 275 gramı 3 liradan satışa sunulacak Ramazan pidesinin fırınlardan alınabileceğini belirtti.

HER DÜKKANDAN 50 RAMAZAN PİDESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ VERİLECEK

Odanın üyeleriyle yaptığı toplantı sonucunda pide hamurunu 350 gram kesme kararı aldıklarını aktaran Delibaş, "Koronavirüs nedeniyle hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Almış olduğumuz karar neticesinde ramazan boyunca her dükkandan 50 ramazan pidesini Ankara’nın her bölgesinde dar gelirli vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağız." ifadesini kullandı.

1.300 FIRINDA GÜNDE 65 BİN PİDE DAĞITILACAK

Ankara’da pide ve simit işi yapan 1.300 fırın işletmesinden toplamda günde yaklaşık 65 bin pide dağıtmış olacaklarını aktaran Delibaş, şunları kaydetti:

ASKIDA PİDE UYGULAMASI DA VAR

"Ramazan paylaşmaktır, dayanışmadır, berekettir. Bir kişi için 5 pide sınırı koyduk. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız aracılığıyla ‘askıda pide’ uygulaması da olacak. Bir işletmeden 50 pide de böyle dağıtılırsa bir fırından ortalama 100 ücretsiz pide dağıtılmış olacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, esnaf odamızın üyesi olduğunu gösteren cam ve vitrinlerinde bayrakların asılı olduğu tüm fırın işletmelerinden ücretsiz pidelerini alabilirler. Merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin gelişmesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bizlere. Bu anlamda iyilik kervanına katılan, iyiliğin sesi olan sağduyu sahibi esnafımıza, hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”