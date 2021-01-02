Ankaralı şirketler hızlı büyüme listesinde

TOBB tarafından açıklanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine Ankara 24 şirketle girdi.

Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaşanan gelişmeler karşısında "Silikon Vadisi'ndeki imrendiğimiz şirketlerin başkentte de var olabileceğini gördük." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (ETÜ) katkılarıyla düzenlenen TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızı sıralamasına göre en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi belirlendi.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN ŞİRKETİ ANKARA’DA

Ankara merkezli inşaat şirketi Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ yüzde 4.357,5'lik büyüme oranıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi oldu.

“HER ŞİRKET ORTALAMA 111 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADI”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinin 2016-2018 dönemindeki ortalama büyüme oranının yüzde 511 olduğuna işaret ederek, bu dönemde şirketlerin istihdamının yüzde 86 arttığını ve her şirketin ortalama 111 kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti.

Baran, söz konusu şirketlerin yüzde 63'ünün 67 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini bildirerek, "Dünyayı tanıyan, anlayan, adapte olan girişimcilerimiz başkentin ve Türkiye'nin dünya markası olma yolunda en kıymetli pusulası oluyor." ifadesini kullandı.

"TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNE GÜVENİMİZ TAM"

Ankara'nın, listede ilk 100'e girenler içinde 24 şirketle en başta yer aldığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hak ettiği başarıyı tırnaklarıyla kazıyarak kazanan girişimcilerimiz olduğunu görmekten kıvanç duyuyoruz. Bu tabloya, vadettiklerine ve ülkemizi dünya ekonomisinde şahlandıracak Türk özel sektörüne güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

İLK 10'DAKİ ANKARA ŞİRKETLERİ

TOBB Türkiye 100 Ödülleri'nde ilk 10'a giren 4 Ankara şirketinin isimleri ve sıralamadaki yerleri şöyle:

"- 1. Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ - yüzde 4357,5 büyüme

- 3. Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ - yüzde 2494,9 büyüme

- 6. Tis Teknolojik İzolatör Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ - yüzde 1645,9 büyüme

- 10. Dinamik Röntgen Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. - yüzde 1119,3 büyüme."