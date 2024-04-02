Anketler açıklandı! Mart ayı enflasyon beklentisi: Yüzde 3,67 Yarın Türkiye'nin mart ayı enflasyonu açıklanacak. Bu oran memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak üç aylık enflasyon zam oranlarını belirleyecek.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayının enflasyonu 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yüzde 4,53 artış kaydederek yüzde 67,07'ya çıkmıştı.

AA Finans'ın açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Aylık yüzde 3,67 artış bekleniyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu.

Beklentiler yüzde 3,40-4,42 arasında

Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 69,32

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.

2024 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 45,58

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.

2024 yılı enflasyon verileri:

TÜİK'in verilerine göre, ocak ayı aylık enflasyonu 6,7 ve şubat ayı enflasyonu ise 4,53 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)