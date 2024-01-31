Anketler açıklandı: Ocakta enflasyonun yüzde 6,84 artması bekleniyor TÜİK, 5 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da yılın ilk enflasyon verisini açıklayacak. Veri öncesinde yapılan ankete göre, aylık yüzde 6,48 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı ocak ayı enflasyonu, memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aylıklarının 6 aylık artışı için önemli olacak.

Ocak ayı enflasyonu, şubat ayında iş yeri kiralarının artışını etkileyecek.

Enflasyon verisi açıklanmadan önce yapılan araştırmalardan, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne 14 ekonomist katıldı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 6,84 artacağı yönünde oldu.

Aylık beklentiler yüzde 5,50-8,90 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri; en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

Yıllık beklenti yüzde 65,07'ye çıkması doğrultusunda

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

2024 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 43,31

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Türkiye'nin enflasyon hedefi

Enflasyonun ocak ayındaki artışının yüksek olması beklentisi yöneticiler tarafından da dile getiriliyordu. 2024'ün ortasında enflasyonun düşüşe geçeceği ve 2026'da ise tek haneli rakamların görüleceği dile getiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)