Anketten ikinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 21,7 çıktı

Türkiye ekonomisinin pandeminin yarattığı baz etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyümesi, yılın tamamında ise büyümenin yüzde 7,95'e ulaşması bekleniyor.

Reuters’in düzenlediği anket sonucuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl devrede olan salgın hastalık önlemlerinin yarattığı baz etkisiyle gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümesi, 2021'de ise büyümenin yüzde 7,95 olması beklentisi sonucu ortaya çıktı.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜZDE 18,1 İLA 24 BANDINDA

Ekonomi yılın ilk çeyreğinde, güçlü tüketimin etkisiyle yüzde 7 büyümüştü. Reuters'ın 14 kurumla yaptığı ankete göre 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 18,1 ila yüzde 24 bandında yer alıyor.

YILLIK BÜYÜME TAHMİN BANDI YÜZDE 4,6 İLA 9 ARASINDA

Reuters anketine göre 2021 yılında ise büyümenin hedeflenenin üzerinde yüzde 7,95 seviyesinde oluşması bekleniyor. Tahmin bandı ise yüzde 4,6 ila yüzde 9 arasında.

YILLIK BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 8'İN ÜZERİNDE AÇIKLANMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, yıllık büyümenin yüzde 8'in üzerinde olabileceğini söylemişti.

TÜİK, ikinci çeyrek GSYH verilerini 1 Eylül'de açıklayacak.