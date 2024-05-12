Annelere en çok küçük ev aletleri hediye edildi Mayıs ayının ikinci pazarı "Anneler Günü" olarak kutlanıyor. Çocukları annelerine hediye olarak bu yıl da küçük ev aletlerini vermeyi tercih etti.

AA

Çocukları annelerine genellikle işlerini yaparken hayatını kolaylaştıracak hediyeler alıyor.

Bu yıl da Anneler Günü için en fazla tercih edilen hediyelerin başında küçük ev aletleri ile kişisel bakım ürünleri geldi.

2024'ün Anneler Günü hediyeleri airfryer gibi yemek pişirme cihazlarından kahve makinelerine, kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine, akıllı telefonlardan ev tekstili ürünlerine kadar geniş yelpazede yer aldı.

Fiyatlar değişken

Tüketicilerin tercih ettikleri ürün gruplarına ve markalarına göre ortalama fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Sektör bu ivme ile Türk kahvesi, çay, tost makineleri ve elektrikli cezve gibi kampanyalı ürünlerin satışında artış bekliyor.

TOBB Türkiye E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Senem Yavaş da müşterilerinin annelerine, e-ticaret üzerinden satın aldıkları ürünleri gönderebildiğini aktardı.

En favori hediye: Robot süpürge

Yavaş, Anneler Günü öncesinde hediye alternatifi olarak ön plana çıkan ürünler içinde, en favori hediyenin "robot süpürge" olduğunu dile getirdi.

"Yüzde 50'lik bir artış bekliyoruz"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz de güçlü çeyiz kültürünün yanında özel günlerle değişen trendlerin de ev eşyasına olan ilgiyi artırdığını belirterek şöyle konuştu:

Markaların yaptığı kampanyalarla birlikte online kanalın da güçlenmesi satışlara olumlu katkı sunuyor. Biz bu dönemde satışlarımızda yüzde 50'lik bir artış bekliyoruz. Bu dönemde markalarımızın yaptığı kampanyaların satışlara olumlu katkısını da atlamamak gerekiyor.

"Airfryer 2 bin 500 liradan, tost makineleri 1.750 liradan, kupalar 100 liradan başlıyor"

Öksüz, son dönemde en çok talep gören ürünlerden birinin airfryer olduğunu, yeni nesil elektrikli süpürgelere ilginin de yoğun olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Elektrikli çay kahve makinesi, tost makinesi, kupalar, ev tekstili gibi ürün gruplarına da ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdaki fiyatlardan ötürü saç gibi kişisel bakım ürünleri de tercih sebebi. Fiyatlar her ürün grubuna göre değişkenlik gösterse de airfryer 2 bin 500 liradan, tost makineleri 1.750 liradan, kupalar 100 liradan başlıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)