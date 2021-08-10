Antalya 7 ayda 3 milyon 396 bin turist ağırladı

Koronavirüs salgınının ilk vurduğu sektör olan turizmde normalleşme adımları ile birlikte Türkiye'nin turizmde göz bebeği olan Antalya'da yoğunluk yaşanıyor.

Rus turistlerin daha çok tercih ettiği Antalya'ya yılın ilk ayından bu yana gelen turist sayılarındaki artışın, turizm sektörünün hedeflediği rakamları işaret etmesi sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını sürecinde sağlıklı ve güvenli turizmin adresi haline gelen Antalya, 7 ayda 3 milyon 396 bin turiste ev sahipliği yaptı.

ANTALYA’NIN DİĞER ADI: TURİZMİN BAŞKENTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonunda koronavirüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline gelen kent, ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendiriliyor.

OTELLERDEKİ DOLULUK ORANLARI GEÇEN YILIN ÇOK ÜZERİNDE

Antalya'nın turistik bölgelerinde tatillerini tamamlayan turistler, sağlıklı ve güvenli şekilde ülkelerine dönmenin keyfini yaşıyor. Otellerdeki doluluk oranlarının geçen yılın çok üzerinde seyretmesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak-31 Temmuz'da 760 bin 203 turistin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 396 bin 7 turist geldi.

RUSYA’DAN ANTALYA’YA 1 MİLYON 127 BİN 716 TURİST GELDİ

Rusya, 1 milyon 127 bin 716 turistle kente en fazla misafir gönderen ülke oldu. Rusya'yı 670 bin 930 misafirle Ukrayna, 389 bin 405 turistle Almanya, 175 bin 570 misafirle Polonya, 98 bin 683 turistle Kazakistan takip etti.

“RAKAMLAR HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, günlük varış ve rezervasyonlarda herhangi düşüş gözlemlenmediğini, belirlenen hedeflerde de şaşma olmadığını söyledi.

"ALMANYA'DAN CİDDİ REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI"

Kavaloğlu, "Gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300'lerin üzerinde artış var. Rezervasyonlar gerçekten çok iyi artıyor ve yıl sonuna kadar sezon uzayacak. Almanya'dan ciddi rezervasyonlar gelmeye başladı. İsviçre, Avustralya ve Polonya iyi gidiyor. Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri çok iyi. İlk defa Orta Doğu pazarı Antalya'ya yoğun ilgi gösteriyor, ciddi bir artış var." diye konuştu.

ANTALYA YANGINDAN YARA ALDI, TURİZM HAREKETLERİ YANGINA GÖRE ŞEKİLLENDİ

Akdeniz ve Ege kıyı ormanlarında etkin olan yangınlar Antalya’yı da etkilemiş kentin önemli turizm bölgelerinde Kaş ve de özellikle Manavgat’ta yıkıma neden olmuştu. Yaklaşık 11 gün önce başlayan yangınlar antik bölgelere ulaşarak, tarihi dokuyu da zedeledi. Bu dönemde kentte kalan turistlere zarar gelmesini önlemek için tedbirler alındı. Bugün dahil rüzgar ve sıcaklık nedeni ile yangın riski altında olan kent, bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgedeki turizmciler, açıklamalarında yangının ileriye dönük olarak turizme olumsuz bir yansıması olmayacağını belirtiyor.