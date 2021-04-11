Antalya Aksu'dan Avrupa’ya mini kabak gidiyor

Türkiye’nin örtü altı tarımda gelişen Antalya’nın Aksu ilçesinde, yetiştirilen mini kabaklar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Almanya’dan çok fazla talep edilen mini kabak, normal kabağın iki katı fiyata satılıyor. Seradan kilosu 5 ila 7 lira arasındaki çıkış fiyatlarıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

BU YIL İLK KEZ EKTİ

Antalya’nın Aksu ilçesi İhsaniye mahallesinde 15 yıldır üreticilik yapan Erkan Sarıtekeli, bu yıl ilk defa 4 dekarlık serasına mini kabak ektiğini söyledi.

AVRUPA'DAN TALEP FAZLA

Yılda çift ekimin yapıldığını ifade eden Erkan Sarıtekeli, “Şubat ayı sonunda ektiğimiz mini kabağı, mart ayı sonunda hasat etmeye başladık. Bu kabak türü henüz piyasaya yeni girdi. Kabağın biraz küçüğü. Avrupa’dan bu ürüne talep çok fazla.” şeklinde konuştu.

AĞIRLIĞI 150 GRAM

Ortalama ağırlığının 130 ile 150 gram arasında değiştiğini kaydeden Erkan Sarıtekeli, “En çok Almanya talep ediyor, iç piyasada çok satılmıyor. Fiyatlar da çok iyi. Normal kabak 3 liraya satılırken, mini kabağın seradan çıkış kilo fiyatı 5 ila 7 lira arasında değişiyor. Hasadımız devam ediyor. Haziran ayında hasadımızı tamamlayacağız. Toprağı dinlendirmeye bırakacağız. Ağustos başı itibariyle yeniden dikim yapacağız. Önümüzde ki sezon mini kabak dikimini, dekar olarak iki katına çıkarmayı düşünüyorum.” dedi.