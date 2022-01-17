Antalya Demre Yat Limanı'nın yapımı ihalesi modeli açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre Antalya Demre Yat Limanı'nın yapımının ihale modeli belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde ihale edileceğini duyuran ilanını yayınladı.

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1,2 MİLYON LİRA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, geçici teminat tutarı 1,2 milyon lira olan proje ile ilgili en son teklif verme tarihi 1 Mart olarak belirlendi.

KREDİ VE HARCAMALARA HAZİNE GARANTİSİ YOK

İlanda, projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyeceği de belirtildi.