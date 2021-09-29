Antalya gözünü kongre turizmine dikti

Turizm başkenti olarak anılan Antalya, kongre turizminde yıl sonuna kadar 138 organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kongre turizmi koronavirüs kısıtlamamaları kapsamında durmuştu. Normalleşme ile birlikte tekrar kongre organizasyonları hareketlenmeye başladı.

Kongre turizminde de söz sahibi olan Antalya'da, yıl sonuna kadar 138 organizasyona ev sahipliği yapıldığı açıklandı.

"BU YIL ANTALYA'DA 123 KONGRE YAPILDI"

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya geldi. Antalya'da tarihi ve kültürel değerler, turizm, endemik bitki türleri, coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Ege, "Antalya'da 2019 yılında 115 kongre, 2020 yılında 37 kongre düzenlendi. Bu yıl 8 ayda 123 kongre yapıldı ve yıl bitimine kadar toplamda 138 kongre gerçekleştirilmesi planlanmakta." dedi.

ANTALYA'NIN 230 BİN KOLTUK KAPASİTESİ VAR

Ege, Antalya'nın ılıman iklim yapısı, ulaşım olanakları, altyapı, tesis ve hizmet kalitesi, alanında eğitimli ve nitelikli iş gücü, yıllar içinde gelişen organizasyon tecrübesi ve 230 bin koltuk kapasitesi ile kongre turizminde öne çıkan bir destinasyon olduğunu bildirdi.

“SAĞLADIĞI YÜKSEK GELİR BAKIMINDAN ÖNEMLİ”

Kongre turizminin, turizm faaliyetlerinin 12 aya yayılmasının yanı sıra sağladığı yüksek gelir bakımından da önemli olduğunun altını çizen Ege, şunları söyledi:

"2020 yılında Türkiye'ye gelen her turist ortalama 762 dolar harcadı. 2023'te turist başına 1.000 dolar gelir hedefini, kongre turizmi endüstrisinde atakla yakalayacağız. Çünkü üst segment turisti büyük kongreler getirecek."