Antalya Havalimanı 2025 yılında 82 milyon kapasiteye ulaşacak Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent ile ilgili 2024 yılı turizm hedeflerini açıklayarak, mevcut turist sayısı ve gelirinin artırılacağına inandığını belirtti.

DHA

Antalya’nın 2024 yılı turizm hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Hulusi Şahin, 2024 yılında turizmde mevcut durumun üzerine çıkılacağı bilgisini verdi.

Şahin, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Geleneksel Şubat Ayı Buluşması’nda sektör temsilcileri toplantısında konuştu.

Vali Şahin, Antalya'nın hedeflerine hep birlikte ulaşılacağını bildirerek, "Antalya’nın Türkiye’nin ve dünyanın gözbebeği olduğunun farkındayız. Bunun için çok çalışıyoruz. Türkiye’nin büyük hedeflerine hep birlikte yürüyeceğiz ve başaracağız.” dedi.

"Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artacak"

Toplantıda yaptığı değerlendirmede, havalimanı genişletme projesinin devam ettiğini belirten Vali Hulusi Şahin, Antalya Havalimanı'nın 2023 yılını 37 milyon yolcu ile tamamladığını ve bu rakamın mevcut kapasitenin çok üzerinde olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

Antalya Havalimanı, genişletme projesinin tamamlanmasıyla 82 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Böylece, 2025 yılı başında havalimanında ciddi bir rahatlama olacak. Havalimanından başlayıp bağlantı ve turistik yolların iyileştirilmesi ile kaliteli bir ulaşım imkanı sağlanacak. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki girişimlerimiz devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)