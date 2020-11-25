Antalya, koronavirüs döneminde önemli havalimanlarını geride bıraktı

Koronavirüs salgınına rağmen Antalya Havalimanı, yolcu ağırlama sayısı bakımından ilk sırada yer aldı.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını, havacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

Havalimanlarında salgın nedeniyle hem iç hem de dış hat uçuşlarının iptal edilmesi ekonomik zarara yol açtı.

Avrupa havalimanlarında trafik, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 81 azaldı. Ancak Antalya Havalimanı, zorlu dönemde sektördeki diğer havalimanlarını geride bırakmayı başardı.

HEATHROW 10'UNCU SIRAYA GERİLEDİ

46 ülkede 500 havalimanını temsil eden Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), yolcu sayısı bakımından ilk 10'da bulunan merkezleri sıraladı.

Genelde sıralamanın zirvesinde yer aldığı belirtilen Londra'daki Heathrow Havalimanı, 8. sıradaki Paris-charles De Gaulle ve 9. sıradaki Amsterdam Schipol Havalimanı'nın ardından 10. sıraya kadar geriledi.

ANTALYA HAVALİMANI ZİRVEDE

Antalya Havalimanı, 2.25 milyon yolcu ile önemli bağlantı merkezleri olarak gösterilen söz konusu havalimanlarının zirvesinde yer aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo ve Domodedovo havalimanları, Antalya'yı takip etti.





4'üncü ve 5'inci sıralarında sırasıyla İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçmen Havalimanı'nın bulunduğu liste, şu şekilde oluştu:

1- Antalya Havalimanı

2- Moskova Şeremetyevo Havalimanı

3- Moskova Domodedovo Havalimanı

4- İstanbul Havalimanı

5- İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı

6- Moskova Vnukovo Havalimanı

7- Saint Petersburg-Pulkovo Havalimanı

8- Paris-charles De Gaulle Havalimanı

9- Amsterdam Schiphol Havalimanı

10- Londra Heathrow Havalimanı

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