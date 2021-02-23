Antalya sağlık turizmini hedefledi

ATSO Başkanı Çetin, bir açıklama yaparak Antalya’nın sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması gerektiğinin altını çizdi.

Antalya turizmde Türkiye'ye en çok kazanım sağlayan ilimiz. Sağlık turizminde dünyada artan ilginin fakında olan ilin temsilcileri, var olan potansiyeli ile bu alanda da pay sahibi olmak istiyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO tarafından yürütülen Türkiye'nin ilk Sağlık Turizmi Kümesi Projesi ile firmalarımızın kurumsallaşmasını ve ihracatlarını artırmayı hedefliyoruz." dedi. Çetin, Antalya'nın sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması gerektiğini bildirdi.

Çetin yazılı bir açıklama yaparak, ATSO tarafından yürütülen Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER) "ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi" hakkında bilgiler verdi.

“SAĞLIK TURİZMİ DÜNYA GENELİNDE 100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİP”

Başkan Çetin, sağlık turizmi, Medical Tourism Index Raporu'na göre Dünya genelinde 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne sahip büyük bir sektör olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Antalya'nın bu pastadan aldığı payın artması gerektiğini işaret eden Çetin, "Sağlık hizmeti sunan tesislerimizin kalitesi ve kaliteli hizmetin diğer ülkelere göre düşük fiyatlarla sunulması, Antalya'nın Avrupa'nın tamamına, Afrika'nın ve Asya'nın önemli bir nüfusuna 4 saatlik uçuş mesafesinde olması, kentimizin misafir ağırlama konusundaki başarısı ve tecrübesi gibi faktörler potansiyelimizin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN İLK SAĞLIK KÜMESİ PROJESİ

Biz de bu düşüncelerle ATSO olarak sağlık sektörümüzü küme yapısı ile uluslararası pazarlara açmak üzere bir 2019 yılında ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmalarımıza başlattık. Projemiz, Ticaret Bakanlığı'nın verdiği HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) desteğini almaya hak kazandı ve 14 üye firmamızın dahil olduğu Türkiye'nin ilk sağlık kümesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"ANTALYA, SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKAN BİR DESTİNASYON OLABİLİR"

ATSO'nun, öncelikli çalışma alanlarından birisinin üyelerinin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak ve ihracat kapasitelerini geliştirmek olduğunu belirten Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi uluslararası pazarlara açmak için çaba gösteriyoruz. Bugüne kadar gıda, tarım ve yapı sektörlerinde kümeler oluşturarak firmalarımızı yeni pazarlara açtık. Amacımız, Antalya'ya daha çok sağlık turisti getirebilmek ve bunu ülkemize döviz girdisi sağlamak adına katma değere dönüştürebilmektedir. Sağlık turizminde 'Antalya' markasının tanıtılmaya ve pazarlanmaya ihtiyacı var. İnanıyorum ki; Antalya, resort turizminde olduğu gibi sağlık turizminde de öne çıkan bir destinasyon olabilir." dedi.