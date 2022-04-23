Antalya ve Muğla'da kuşkonmaz hasadı başladı

Türkiye genelinde tarımsal ürünler hasat edilirken iç pazarda ve ihracatta kendisine yer bulan kuşkonmaz hasadı da başladı.

İstanbul'da pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp Muğla'ya yerleşen ve kadınlarla kuşkonmaz üretimine başlayan Aslı Aksoy, başta Almanya olmak üzere ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

İlk etapta 2,5 dönümlük arazide üretime başlayan ve sonuçlardan memnun kalan Aksoy, mahalleli kadınların da desteğiyle üretim kapasitesini önce 20, ardından da 40 dönüme çıkardı.

Muğla'da işler iyi gidince Antalya'da de şube açtı

Yılda yaklaşık 20 tonluk üretime ulaşan Aslı Aksoy, Antalya'nın Aksu ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Boztepe Tarım İşletmesinden 210 dönümlük yer daha kiraladı.

2,5 dönüm arazide başladığı üretimi Muğla ve Antalya'da 250 dönüme çıkaran Aksoy, Almanya ile başladığı ihracatta ülke sayısını artırmak istiyor.

Hasat sabahın ilk ışıklarıyla tarlada çalışma başlıyor

Muğla'nın kırsal Yeşilçam Mahallesi'nde köylü kadınlar Aksoy'un kiraladığı tarlalarda üretime devam ediyor.

AA'nın haberine göre, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelerek hasat yapan kadın çiftçiler, topladıkları ürünleri ihracat için Antalya'ya gönderiyor.

Tarlada çalışan kadınlar üretime katkı sağlıyor

Tarlada çalışan kadınlardan Sevcan Yaylalı, üretime katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Yeşilçam'ın kadınları ile 5 yıldır kuşkonmaz hasadı yaptıklarını ve aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden Yaylalı, "Sabah günün ilk ışıklarıyla tarlaya geliyor ve kuşkonmaz topluyoruz. Topladığımız ürünler, kasalarla taşındıktan sonra yıkanıp paketleniyor. Akşama kadar burada çalışıyoruz ve aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.