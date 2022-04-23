Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
587.379
-1.62%
BTXN Coin
26.99
-7.21%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Antalya ve Muğla'da kuşkonmaz hasadı başladı

    Türkiye genelinde tarımsal ürünler hasat edilirken iç pazarda ve ihracatta kendisine yer bulan kuşkonmaz hasadı da başladı.
    • 23.04.2022 - 13:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya ve Muğla'da kuşkonmaz hasadı başladı

    İstanbul'da pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp Muğla'ya yerleşen ve kadınlarla kuşkonmaz üretimine başlayan Aslı Aksoy, başta Almanya olmak üzere ürünlerini yurt dışına da gönderiyor.

    İlk etapta 2,5 dönümlük arazide üretime başlayan ve sonuçlardan memnun kalan Aksoy, mahalleli kadınların da desteğiyle üretim kapasitesini önce 20, ardından da 40 dönüme çıkardı.

    Muğla'da işler iyi gidince Antalya'da de şube açtı

    Yılda yaklaşık 20 tonluk üretime ulaşan Aslı Aksoy,  Antalya'nın Aksu ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Boztepe Tarım İşletmesinden 210 dönümlük yer daha kiraladı.

    2,5 dönüm arazide başladığı üretimi Muğla ve Antalya'da 250 dönüme çıkaran Aksoy, Almanya ile başladığı ihracatta ülke sayısını artırmak istiyor.

    Hasat sabahın ilk ışıklarıyla tarlada çalışma başlıyor

    Muğla'nın kırsal Yeşilçam Mahallesi'nde köylü kadınlar Aksoy'un kiraladığı tarlalarda üretime devam ediyor.

    AA'nın haberine göre, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelerek hasat yapan kadın çiftçiler, topladıkları ürünleri ihracat için Antalya'ya gönderiyor.

    Antalya ve Muğla da kuşkonmaz hasadı başladı #1

    Tarlada çalışan kadınlar üretime katkı sağlıyor

    Tarlada çalışan kadınlardan Sevcan Yaylalı, üretime katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

    Yeşilçam'ın kadınları ile 5 yıldır kuşkonmaz hasadı yaptıklarını ve aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden Yaylalı, "Sabah günün ilk ışıklarıyla tarlaya geliyor ve kuşkonmaz topluyoruz. Topladığımız ürünler, kasalarla taşındıktan sonra yıkanıp paketleniyor. Akşama kadar burada çalışıyoruz ve aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi.


    İlginizi Çekebilir

    Koronavirüs vaka tablosu 22 Nisan 2022 Cuma: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
    Sağlık

    Koronavirüs vaka tablosu 22 Nisan 2022 Cuma: Bugünkü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

    Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi
    Gündem

    Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Görüş Bildir