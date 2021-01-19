Antalya'da karpuzun da minisi üretildi

Karpuz genellikle büyüklüğü ile haber olurken bu kez de 5 gram üretilmesi ile dikkat çekiyor. "Baby karpuz" adı verilen sera üretimi lezzetli ancak aynı zamanda yetiştirilmesi de çok zahmetli.

Antalya'da mini sebzeler kategorisinde üretilen yeni ürünü minyatür karpuz, görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı sadece 5 gram olan mini karpuzun tadı ise salatalığı andırıyor.

Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren firma, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor.

GÖRÜNÜŞ KARPUZ, TADI SALATALIK

Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor. Bu yeni ürünü “baby” ve “erik karpuz” olarak adlandırdıklarını belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, “Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabii ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz." dedi.

12 AY ÜRETİM

Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi. 12 ay üretimin olduğunu belirten Akbulut, ürünün bir tanesinin 5-10 gram civarında olduğunu vurgulayarak, 100-150 gramlık paketleri 15-20 liraya satışa sunduklarını aktardı.