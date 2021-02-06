Antalya’da Karyağdı armudu depolarda alıcısını bekliyor

Antalya'nın ilçesi Korkuteli'de üretilerek ve soğuk hava depolarında kaldırılan Karyağdı armudu pazar bulamadığı için önümüzdeki 5 yıl içinde üretilmemek tehdidi altında.

Antalya'nın meyve ambarı Korkuteli'de Geçen yıllarda yurt içi ve yurt dışından alıcı bulan Karyağdı armudunda beklenen pazar yoğunluğu oluşmadı.

"ÜRETİCİLERDEN ALDIĞIMIZ KARYAĞDI ARMUTLARI ŞU AN ELİMİZDE KALDI"

Elma ve armut tüccarı Mümin Demir, "Biz tüccar olarak üreticilerden aldığımız Karyağdı armutları şu an elimizde kaldı ve satılmıyor. Fiyat olarak 1.5-2 lira arasında ancak biz şu an pazar bulamıyoruz. Artık Korkuteli'nde yetişen Karyağdı armudu bu saatten sonra üretici olsun, tüccar olsun geri duruyor.

ÜRETİCİNİN YÜZDE 70'İ AĞAÇLARINI KESTİ

Karyağdı armudu üreticilerinin yüzde 70'i ağaçlarını kesiyor. Artık Karyağdı armudu antika gibi olacak. İlçede 3-5 yıl içinde Karyağdı armudu diye bir şey kalmayacak. Bizim devletimizden istediğimiz şey, patentini aldığımız Karyağdı armut üreticilerine ve tüccarlara destek çıkması." dedi.