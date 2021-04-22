Batı Antalya bölgesinde yaygın bir şekilde üretimi yapılan yeni dünya veya diğer adı ile Malta eriğinin pazar tezgahlarında kilogramı 15 liradan satılıyor, siparişe ise yetişilemiyor.

Kumluca ve Finike Bölgesindeki üreticiler, mart ayının 20’sinde başladığı Malta eriği ya da yeni dünya isimleri ile bilinen meyvenin hasadı mayıs ayının ortalarına kadar devam edecek.

KİLOSU 30 LİRADAN 15 LİRAYA DÜŞTÜ

Mart ayında kilosu 30 liradan alıcı bulan "yeni dünya", bugünlerde üreticiler tarafından toptan olarak 7-8 liraya satılırken bölgedeki pazar tezgahlarında ise 15 liraya kadar satılıyor.

Antalya'da Malta eriği hasadı siparişlere yetişemiyor VİDEO

“YEMEK İÇİN DİKTİLER, FAZLASINI SATIYORLAR”

Bahçe kenarlarına yemek için diktikleri yeni dünya meyvelerinin fazlasını sattıklarını belirten Kumluca Hacıveliler Mahalle Muhtarı Adem Baltacıoğlu, “7 liraya biz satıyoruz. Pazar tezgahlarında 10 liradan satılıyor.” dedi.

“İSTANBUL PAZARINDA 20 BÖLGE PAZARLARINDA 15 LİRAYA SATILIYOR”

13 dönüm alanda 400 adet Yeni Dünya ağacı olduğunu belirten yeni dünya üreticisi Feyzullah Akın, “Pazarlamasını iç piyasada yapıyoruz. Denizli, Burdur bölgesi, Bucak, Korkuteli, Elmalı, Kumluca ve Finike pazarlarında satıyoruz. Hasada bu sene ilk olarak Mart’ın 20’sinde başladık. Olgunlaşanları tek tek dalından topladık. İstanbul piyasamız var. İstanbul’a paketledik ambalajladık. Ve o gün kilosu 30 liradan satıldı. İkinci hasadımız 20 liraya düştü. Bugün itibari ile İstanbul’da 3 ayrı yerde malım var. 20 liradan satılıyor. En düşük 18 liraya satılıyor. Bölge pazarlarına kilosunu 4, 5, 6, 7 ve 8 liradan toptan veriyoruz. İyi meyveleri 8 liradan veriyoruz. Pazar tezgahlarında 13-15 liraya kadar satıyorlar. Şu anda ürün yetiştiremiyorum.” diye konuştu.