Antalya sadece turizmde değil tarımda da etkinliğini sürdürüyor. Özellikle pamukta kentte hasat hareketliliği başladı.

Tarımda önemli bir potansiyele sahip Antalya'da pamuk hasadı başladı.

İlde pamuk ekim alanı bu yıl arttı. Üreticiler yaklaşık 60 bin dönüm pamuk ekiminden bu yıl önemli bir rekolte artışı bekliyor.

İlk kütlü pamuk alımı gerçekleştirdi



Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, üretimleri ile ilgili bilgi verirken yılın ilk kütlü pamuk alımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kooperatife üye olan olmayan tüm üreteceler destekleniyor

Yavuz, Birlik olarak kooperatife üye olan olmayan tüm üreticileri, emeklerinin karşılığını almaları için her alanda desteklediklerini bildirdi.