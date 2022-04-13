Antalya'da sebze hasadı başladı, fiyatların düşmesi bekleniyor

Antalya, Türkiye'nin tarımda önde gelen şehirlerinden. Sebze üretiminde ağırlığı olan Antalya'da bu günlerde olgunlaşan ürünlerin toplanması telaşı yaşanıyor.

Antalya'da bulunan seralarda ürünler hızla olgunlaşırken havaların ısınması da hasadı mümkün kılıyor. Antalya'da tarım işçileri, yaz kış demeksizin sera ve tarlalarda üretim yapmaya devam ediyor.

Sabah erken saatlerde üretim sahasına inen işçiler domatesten bibere, maruldan maydanoza kadar tarımsal üretim gerçekleştiriyor.

Antalya tarımın başkenti

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Antalya olarak tarımın başkenti konumunda olduklarını söyleyerek, havaların ısınmasına bağlı olarak üretim alanlarında hasadın yoğunlaştığını ve ürün fiyatlarında düşüşler yaşanacağını da aktardı.



Ağırlıklı olarak üretimin örtü altında domates, biber, patlıcan ve kabaktan oluştuğunu belirten Karaca, "Yaklaşık 360 bin hektar tarım arazimiz var, bunun yaklaşık yüzde 10'u, yani 320 bin dekarı örtü altı üretimi oluşturuyor. Türkiye'deki örtü altı tarım arazisinin yüzde 40'ı ilimizde. Bu anlamda 2021 yılı itibarıyla 19,3 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle Türkiye'de birinci sıradayız." dedi.

Emtia fiyatlarındaki artış sebze fiyatlarına da yansıdı

AA'nın haberine göre Karaca, son zamanlarda dünyadaki emtia fiyatlarında artış yaşandığını ve bu artışın sebze fiyatlarına da yansıdığını ifade etti.

"Hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de havaların soğuk olmasının tarımsal ürün fiyatlarını etkilediğini vurgulayan Karaca, şunları dile getirdi:

"Dünyadaki gelişmelerden dolayı diğer ürünlerde olduğu gibi sebze ürünlerinde de fiyatlar yüksekti. Bunları etkileyen faktörlerden biri soğuk bir kış geçirdik ve ürünlerin olgunlaşması gecikti. 1987'den beri en soğuk mart ayını geçirdik. Bundan dolayı ürünlerin olgunlaşması gecikince arzdan dolayı ürün fiyatları biraz yükseldi. Havalar ısınıyor buna bağlı olarak üretim alanlarımızda hasat yoğunlaştı, ürün fiyatlarında düşüşler olacak. Geçtiğimiz aylarda gördüğümüz fiyatları bir daha görmeyeceğiz. Şu an seralarda hummalı çalışma devam ediyor. Bizim üretim alanımız gerilemedi, aksine sürekli artıyor. Son 20 yılda Antalya olarak sebze üretiminde yüzde 85 artmış."





"Birçok sebze üretiminde Türkiye'de birinci durumdayız"

Antalya'da yılda 2 milyon 800 bin ton domates üretiminin gerçekleştirildiğinin altını çizen Karaca, "Türkiye'deki domates üretiminin yüzde 21'i, örtü altı domates üretiminin ise yüzde 60'ı ilimizde üretiliyor. Bunun yanında biber üretimi yaklaşık 500 bin ton, patlıcan üretimi 500 bin ton. Antalya olarak birçok sebze üretiminde Türkiye'de birinci durumdayız." diye konuştu.

"Serada yaz kış üretim yapıyoruz"

Üretici Salih Eryiğit, Aksu ilçesinde 25 dönümlük alanda örtü altı üretim yaptıklarını belirtti.

Serada üretimin yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Eryiğit, "Havanın sıcak olması hasadı etkiliyor, ürünler daha çabuk olgunlaşıyor. Biz teknolojiyi kullanıyoruz, serada yaz kış üretim yapıyoruz. Seramızda dekar başına 20-25 ton verim alıyoruz. Ekim ayında dikim yapıyoruz ve sürekli hasat devam ediyor. Çok zahmetli bir iş, bir çocuğa nasıl bakıyorsak ürünlerimize de o şekilde bakıyoruz." ifadelerini kullandı.