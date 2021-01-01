Antalya'da sera çalışanları kısıtlamadan muaf

Türkiye'de örtüaltı tarımda önemli yere sahip olan Antalya'da, salgın sürecinde üretim kesintisiz sürdürülüyor.

Kepez ilçesi Menderes Mahallesi'ndeki çiftçiler, maske ve eldiven takarak seralar çalıştı.

Serada çalışan Havva Mert yıllardır ailece çiftçilik yaptıklarını, her dönem seralarda üretim olduğunu aktardı.

Bu yıl verimin iyi olduğunu belirten Havva Mert, "Sabah erkenden gelip bir bebeğe bakar gibi ürünlerimizle ilgileniyoruz. Kısıtlamada evde kalan vatandaşlarımız için biz seralarda, tarlalardayız." diye konuştu.

Yaklaşık 10 dönümlük serasında kapya biber, domates, kabak, salatalık, marul yetiştiren Mustafa Mert ise sokağa çıkma kısıtlamasında da gıda tedarik zincirinin bozulmaması amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Antalya'da seralarda çalışma kısıtlamada da devam etti FOTO GALERİ

"KISITLAMADAN MUAFIZ"

Günün büyük bölümünü ürünlerin bakımını yaparak geçirdiklerini anlatan Mustafa Mert, "Kısıtlama var ama üretim durmaz. İhtiyaçları karşılayabilmek için sürekli çalışıyoruz. Kısıtlamadan muaf tutulduk. Vatandaşımız evinde kalsın, biz onlar için sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz." dedi