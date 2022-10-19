Antalya’da seralarda sezonun ilk domates hasadı başladı

Antalya'da örtü altı tarımda sezonun ilk domatesleri yurt içi piyasaya gidecek ve kilo fiyatı 10 liranın altına düşmeyecek.

Türkiye’nin örtü altı sebze ve meyve deposu Antalya’nın Aksu ilçesinde 32 bin dekar alanda üretilen domatesin ilk hasadı yapıldı.

Hava soğuyunca domates fiyatları yükselecek

İHA'nın haberine göre, üreticiler, domates fiyatlarının havaların soğumasıyla birlikte artacağını söyledi.

Yaş sebze ve meyve, ihracatta ilk sırada

Her türlü sebze ve meyve, yurt içinde ve yurt dışından talep ediliyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan yaş sebze ve meyve, ihracatta da ilk sırada yer alıyor.

İlk hasatlar yurt içine satılıyor

Aksu İlçesi Topallı Mahallesi’nde 16 dekar alanda domates üreticisi Okan Basak, seralarında ilk hasatlarını gerçekleştirdiklerini, toplanan ürünlerin yurt içerisinde satılacağını ifade etti.



Basak, “Yılın ilk hasadını bugün yapıyoruz. Başlangıçta dekar başına 1,5 ton ürün alabiliyoruz. Topladığımız domatesleri hale götürüyoruz. İlk hasatlar yurt içine satılıyor. İlk hasatlar da kalite biraz düşük olduğu için dış pazar ilerleyen günlerde olacak.” dedi.

Antalya’da seralardaki sezonun ilk domates hasadı başladı VİDEO

Soğuk hava ihracatı artıracak

Soğuk havanın gelmesiyle ihracatın artacağını belirten Basak, “Rusya- Ukrayna savaşı ve Avrupa’daki enerji krizi nedeniyle taleplerin artacağını ve fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz.





"Domatesen fiyatının 10 lira olması gerekiyor"

Yetiştirici olarak fide, gübre, ilaç, yakıt, işçilik maliyetlerini hesaplarsak domatesin satış fiyatının 10 liranın altında olmaması gerekiyor. Sezonda, dekarda 8-10 ton domates alıyoruz. 16 dekarda 160 ton domates almayı hedefliyoruz. Bugün 8 kişi domates topluyoruz.





Sabahın erken saatlerinde mesai başlıyor

Sabah saat 06.30’da kalkıyoruz. Seraya giriyoruz. Mesaimiz hava kararınca bitiyor. İlk hasadı yaptık, 10 gün dinlenmeye bırakacağız. Ardından hasatlar devam edecek. Bütün üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon diliyorum.” şeklinde konuştu.