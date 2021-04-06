Antalya'nın Kumluca ilçesinde örtü altında kavun hasadı ilk ürünlerini verdi. Kilosu 15 liradan alıcı bulan kavun, kalitesi ve fiyatıyla üreticisini mutlu etti.

Yaz meyveleri ile yeniden buluşmaya başladık. Kumluca'da ocak ayının ilk haftası seralara ekilen kavunların hasadı verimli geçti. Kumluca Toptancı Hali'nde kilosu yaklaşık 10 ile 15 liradan alıcı bulan kavunun fiyatı üreticiyi memnun etti.

"DÖNÜMÜNDEN 40-50 BİN LİRA GELİR BEKLİYORUZ"

Üretici Hüsamettin Erenkuş, 5 dönüm alanda kavun yetiştirdiğini, dönümde 40 veya 50 bin lira gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "20 yıldır kavun yapıyorum. Kavun yetiştirmeyi seviyorum. Çiftçiliği seviyorum.

Antalya'da turfanda kavunun kilosu 15 liradan satışa çıktı VİDEO

"KAVUNUN VAZGEÇİLMEZ KOKUSUNU SEVİYORUM"

Kavunun rengini, sarılığını, kokusunu, daima vazgeçilmez bir kokusu var. Vazgeçilmez bir işçiliği var. Severek yapıyorum. Aşağı yukarı 85 günde hasat ediyoruz. Toplaması güzel, işçiliği güzel. 6 Ocak 2021 tarihinde ektik. 85 günde hasada geliyor. Nisanın ilk haftasında hasat yaptık. Bu daha üçüncü toplamamız. Yaklaşık 10 ile 15 lira ile satılıyor. Tabii bu fiyatlar da bizi memnun ediyor. Fiyattan kazanalım diye ondan erken dikiyoruz. Turfanda yetiştiği için daha farklı oluyor. Fiyatları daha iyi oluyor." dedi.

ÜRETİCİ KAVUNUN FİYATINDAN MEMNUN

Kavun fiyatlarından memnun olduklarını aktaran Erenkuş, "Bu kavun fiyatlarından memnunuz da bizim aldığımız gübreler de farklı oluyor. Bir ziraatçiye vardığımız zaman 20 liralık bir gübre 40 lira oldu. Fide fiyatları yüksek oluyor. Tabii bunlar birbirini karşılıyor. Kilo bazında biz de 15 liradan kavunlarımızı satıyoruz. Memnunuz yani fiyattan. Bir kavun 2 kilo geliyor. Piyasada bir kavun 30 lira. Şu elimde tuttuğum kavunun maliyeti bize 10 liraya geliyor." diye konuştu.