Antalya’da turizmcilerden turizm çalışanlarının aşılanması talebi

Turizm sektörü, turizm ve bağlı sektörlerde aşıda öncelik, Kısa Çalışma Ödeneği'nin haziran veya 2021 sonuna kadar uzatılması ile yabancı personel çalıştırma izninin verilmesini talep ediyor.

Dünya turizm tarihinin en kötü yılı olarak geride kalan 2020'nin ardından 2021'e büyük umutlarla giren sektör, nisan ayından itibaren hareketliliğin başlamasını bekliyor.

Türkiye'ye daha fazla turist gelmesi ve sektörün olumsuzluklarla baş edebilmesi için turizm sektörünün beklentileri var.

“TURİZM PERSONELİ AŞILANSIN”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm çalışanlarının aşılanmasının öncelikli olduğunu belirtiyor.

Bu yıl için artık önceliğin aşı olduğuna vurgu yapan Çetin, “Aşı işini çözmeden Avrupa'dan turist beklememiz biraz zor. Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetlerden ciddi talep var ama Avrupa tarafında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle turizm ve turizme bağlı deri, kuyum, tekstil gibi tüm sektörlerin de aşılanması gerekiyor. Bunlar aşılanır ve 'biz güvenliyiz' dersek, bu sene ciddi bir patlama yaşarız. Geçen hafta Turizm Bakanımıza da ilettim, sağ olsun aynı konuda çalışıyor. Bir an önce turizm sektörünün aşılanması önemli bir konu." diye konuştu.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILMALI"

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili girişimlerde bulunduklarını anlatan Çetin, “Belli sektörlerde kesinlikle yıl sonuna kadar uzatılmalı. Bu talebi biz yılbaşından önce gönderdik. Belli sektörlerde kısa çalışma ödeneği kullanımı azaldı ama turizme bağlı sektörler ve okullar, kreşler gibi başka sektörlerde sıkıntılar var. Hala ihtiyaçları var ve en azından 2021 sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinin de uzatılması talep ediyoruz. Bununla ilgili de hem Çalışma hem Turizm Bakanlığı ile görüşerek, taleplerimizi ilettik." dedi.

SPA'LARDA YABANCI PERSONEL SORUNU

Çetin, yerli istihdamı artırmak için yabancı çalıştırmada asgari ücretin iki-üç katı ödemeler ve ciddi kısıtlamalar olduğuna dikkati çekerek, izinlerle ilgili sektörün sıkıntı yaşadığını söyledi. Hamam, sauna, SPA, eğlence ve reklam sektörlerinde çok ciddi ihtiyaç olduğunu belirten Çetin, “Onunla ilgili problemlerin de bir an önce çözülmesi gerektiğini ilettik. Turizme bağlı sektörlerde yerli çalıştıramadığımız birçok alan var. Örneğin hamam, sauna ve SPA'larda masöz ve masör ihtiyaç. Yabancı çalıştırmak zorundayız. Kaliteli turizm yapmak istiyorsak bu konuda da izinlerin bir an önce çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.