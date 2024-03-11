Antalyalı turizmciler: Bayram tatili 9 gün olsun Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı.

İHA

Kış aylarının sona ermesiyle birlikte, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim maratonunun ardından Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 9 Nisan'da başlayacak ve 12 Nisan'da sona erecek. Hafta sonu olan 13-14 Nisan'ın da eklenmesiyle birlikte tatil süresi 5,5 gün olarak planlanmış durumda.

Ancak 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri arasında 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkat çekerek, mart ayının üçüncü haftasından itibaren Nevruz döneminin de başlayacağını belirtti.

"Bayram tatili bir gün daha uzatılırsa tatil 9 gün olacak"

Özellikle Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlanmakta olduğuna dikkat çeken Kavaloğlu,

Nevruz, baharın gelişini müjdeliyor. Hemen arkasından Avrupa'daki Paskalya tatili var ve sonrasında Ramazan ayının bitimi ile Ramazan Bayramı geliyor. Eğer Ramazan Bayramı'nda tatilin 1 gün daha uzatılacağı önceden açıklanabilirse, toplamda 9 gün süren bir tatil dönemi söz konusu olacak

dedi.

"Önceden açıklanmasını istiyoruz"

Antalya bölgesi ve KTTC ile birçok bölgede otellerin Ramazan Bayramı hazırlıklarına başladığını, sanatçıların sahne alacağı etkinlikler hazırlandığını anlatan Kavaloğlu,

Dolayısıyla eğer 9 günlük tatil periyodu önceden açıklanırsa, rezervasyonları da erkenden alma şansı olur. Seçimin de bitmiş olması ile ülkemiz insanları Ramazan Bayramlarını iyi bir tatil dönemiyle değerlendirebilir. Bu anlamda tatil döneminin uzamasının önceden açıklanmasını rica ediyoruz

diye konuştu.

"Sezonun erken başlamasını da sağlayacak"

Geçen yıl turizm sezonunun çok geç başladığını da hatırlatan Kavaloğlu,

Bu sene Ramazan Bayramı süresinin uzayabilme ihtimali ile sanatçılı otellerin yoğunluğu da arttı. Özellikle Antalya'da ve Kuzey Kıbrıs'ta. Bu anlamda baktığımızda, sezonun erken başlamasına da sebep olacak peş peşe gelen Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatili. Açıkçası sezonun gerçek anlamda, tam tarihinde, nisan ayında başlamasına sebep olacak. Bu anlamda oteller çok iyi bir Ramazan Bayramı programı hazırladı, önceden anons ettiler ve pazarlamasına başladılar. Dolayısıyla Antalya'da Ramazan Bayramı'nda ciddi yoğunluk bekliyorum

dedi.

"Rezervasyonlar artabilir"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, 8 Nisan gününün de tatil ilan edilmesi ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasının turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti. Saatçioğlu,

Pazartesi gününün resmi tatil ilan edilmesi ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde son dakika rezervasyonlarının artacağını düşünüyoruz. Ama eskisi gibi insanlar, 6-7 günlük tatilden daha çok kısa tatiller tercih ediyor. Ramazan Bayramı tatili için de 3-4 veya 4-5 günlük tatil rezervasyonları alacağımızı düşünüyoruz

diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)