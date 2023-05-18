Antalya'nın Kaş ilçesi kongrelere ev sahipliği yapıyor Kaş, önemli bir turizm ilçesi olmasının yanı sıra bugünlerde ikinci kez TAM Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi nedeni ile de yoğun günler yaşıyor.

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Deniz, doğa ve kültür turizmine yıllardır ev sahipliği yapan Kaş, geçen yıl ilkini gerçekleştirerek tanıştığı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine ikinci kez ev sahipliği yapıyor.

Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (TAM) 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yeniden Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenecek.

Sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ve İngilizce çalışmaların kabul edildiği kongreye, katılımcılar yüz yüze veya online olarak katılabilecek.

Kongrede toplam 15 oturumda 75 bildiri sunulacak

Türkiye, ABD, İngiltere, Azerbaycan gibi ülkelerden bilim insanlarının katılacağı kongrede toplam 15 oturumda 75 bildiri sunulacak.

100’ü aşkın bilim insanının kayıt yaptırdığı kongre Kaş Belediyesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Kongre Düzenleme Kurulu, TAM 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu yıl Cumhuriyetin yüzüncü yılına armağan edildiğini duyurdu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın da katılacağı açılış oturumunda Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson çağrılı konuşmacı olarak yer alacak.

Bağlama dinletisi

Ayrıca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Arş. Gör. Tolgahan Tiktaş, bağlama dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak.

Kitap imza günü

21 Mayıs Cumartesi günü ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yazar Ekin Kadir Selçuk, “Gençlik Güzel Şey” kitabını okurları için imzalayacak.

“Kongre turizmi”

Kaş, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ile birlikte turizm çeşitlenmesi hedefi doğrultusunda “kongre turizmi” alanında da emin adımlarla ilerliyor.

Patara Antik Kenti gezisi

Tarih, doğa ve bilimin buluşacağı kongre, 21 Mayıs Pazar günü Patara Antik Kenti gezisiyle son bulacak.