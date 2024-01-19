Antalya'nın müzelerini 2023'te 3,2 milyon turist gezdi 2023 yılında Antalya'ya gelen turist sayısında rekor kırıldı. Antalya Havalimanı aracılığıyla kente yıl boyunca 15 milyon 388 bin 418 turist geldi. Bu ziyaretlerden 125 milyon 706 bin lira gelir edildi. Antalya'ya gelen her 5 turistten biri de müzeleri ziyaret etti.

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AA

Antalya, turistler için sadece denizi ve güneşi ile değil, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla da ön plana çıkıyor.

Antalya'daki müze ve ören yerleri 2023'te 3 milyon 269 bin ziyaretçi ağırladı.

Geçmişte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Antalya, tarihe ışık tutan onlarca antik kenti ve müzeleriyle yoğun ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, tüm zamanların turist rekorunun kırıldığı 2023'te Antalya'da güzel bir yıl geçirdiklerini, rakamların oldukça mutlu ettiğini söyledi.

Antalya'nın dünyanın en önemi turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Zoroğlu, şöyle konuştu:

Turizmle ilgili amaçlarımızın en başında Antalya'da sezonu 12 aya yaymak var. Bunu spor ve kültür turizmiyle, gastronomiyle yapmak istiyoruz. Kültürel miras çalışmalarımız da bunun önemli ayaklarından birisi.

Side, Alanya ve Kemer'deki antik kentlere yoğunlaşıldı

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla 4 ana projeyle birlikte 20 kazı alanında çalışmalara hız verdiklerini hatırlatan Zoroğlu, Bakanlığın desteğiyle özellikle Side, Alanya ve Kemer'deki antik kentlerde yoğun çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

"Antalya Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu"

Antalya'da 6 müze ve kazı çalışmaları devam eden 20 antik kent bulunduğunu aktaran Zoroğlu, şu bilgileri paylaştı:

2023'te müze ve ören yerlerimizin ziyaretçi sayıları da bizi mutlu etti. Müze ve ören yerlerimizi 3 milyon 269 bin kişi ziyaret etti. 182 bin ziyaretçiyle Antalya Müzesi en çok ziyaret edilen müze oldu. İkinci sırada 154 bin ziyaretçiyle Antalya Atatürk Evi geliyor. Hemen ardında da 131 bin ziyaretçiyle Mevlevihane Müzesi yer alıyor.

"Çok ziyaret edilen ören yeri 338 bin kişiyle Patara Antik Kenti oldu"

Ören yerleri ve elde edilen gelir sayısına ilişkin de bilgi veren Zoroğlu, şunları kaydetti:

Geçen yıl en çok ziyaret edilen ören yeri 338 bin kişiyle Patara Antik Kenti oldu. İkinci sırada 318 bin ziyaretçiyle Faselis Antik Kenti, üçüncü sırada ise 316 bin ziyaretçiyle Olimpos Antik Kenti yer aldı. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yaptığımız çalışmalarla bu yıl antik kentlerimizin ziyaretçi sayısını artırmayı planlıyoruz.

"125 milyon 706 bin lira gelir elde edildi"

Elde edilen gelire de değinen Zoroğlu, şu paylaşımda bulundu:

Bu yıl Antalya'daki müze ve ören yerleri ziyaretçilerinden Bakanlığımız 125 milyon 706 bin lira gelir elde etti. Bu geliri, ören yerlerimizin kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarında kullanacağız.

Kazı ve araştırmalar için ayrılan ödenek

Zoroğlu, 2023'te toplamda kazı ve araştırmalar için Antalya'ya 196 milyon liranın üzerinde ödenek ayrıldığını, 2024'te bu ödeneğin artacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)