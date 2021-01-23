Antalya'nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek

Antalya'nın sembollerinden olan turunçlar yörede yaşayan kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle işlenerek hazırlanıyor.

Antalya'da parklardaki ağaçlarda çürümesinin önüne geçilen turunçlar, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" projesi kapsamında ekonomiye kazandırılıyor.

Kadınlar evlerinde yapmaya alışık oldukları ürünleri kooperatifte daha fazla adette ve yardımlaşarak, doğal malzemelerden üretiyorlar.

ANTALYA'NIN SİMGESİ TURUNÇLAR SOFRALARI SÜSLEYECEK

Turunç meyvelerinin reçeli en çok talep edilen ürünlerden. Turunçlar kadınlar tarafından işlenerek katma değerli kazanca dönüştürülüyor.

RECELİ VE EKŞİSİ YAPILIYOR

Turunç meyvelerini reçel yapıp, ekşisini üreten kooperatif üyesi kadınlar, pestilini de imal etmeyi planlıyor.



