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    Antalya'nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek

    Antalya'nın sembollerinden olan turunçlar yörede yaşayan kadınlar tarafından geleneksel yöntemlerle işlenerek hazırlanıyor.
    • AA
    • 23.01.2021 - 17:45
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    Antalya'nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek

    Antalya'da parklardaki ağaçlarda çürümesinin önüne geçilen turunçlar, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" projesi kapsamında ekonomiye kazandırılıyor.

    Kadınlar evlerinde yapmaya alışık oldukları ürünleri kooperatifte daha fazla adette ve yardımlaşarak, doğal malzemelerden üretiyorlar.

    ANTALYA'NIN SİMGESİ TURUNÇLAR SOFRALARI SÜSLEYECEK

    Turunç meyvelerinin reçeli en çok talep edilen ürünlerden. Turunçlar kadınlar tarafından işlenerek katma değerli kazanca dönüştürülüyor.

    RECELİ VE EKŞİSİ YAPILIYOR

    Turunç meyvelerini reçel yapıp, ekşisini üreten kooperatif üyesi kadınlar, pestilini de imal etmeyi planlıyor.

    Antalya nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek #1

    Antalya nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek #2

    Antalya nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek #3

    Antalya nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek #4

    Antalya nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek #5

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