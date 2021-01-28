Antalya'nın ülke ekonomisine katkısı turizmle katlanıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın Türkiye ekonomisine İstanbul ve Ankara ile en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldığını belirtti.

Antalya ili, turizmin başkenti olarak nitelendiriliyor. Tarım konusunda da oldukça iyi bir yerde olan Antalya, özellikle turizmi ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm ve hizmet sektörü sayesinde Antalya'nın Türkiye ekonomisine İstanbul ve Ankara ile birlikte en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldığını bildirdi.

“ANTALYA, 2019'DA YÜZDE 4,3 BÜYÜDÜ”

Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan il bazında gayrisafi yurtiçi hasıla verilerine göre, Antalya'nın 2019'da yüzde 4,3 büyüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Turizm ve hizmet sektörü sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Antalya, Türkiye ekonomisine İstanbul ve Ankara ile en fazla katkı sağlayan iller arasında yer aldı.

EKONOMİYE POZİTİF KATKI

İlimiz 2018'de ülke ekonomisine pozitif yönlü katkı veren İstanbul'dan sonra ikinci, 2019'da ise İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü il oldu. Gayrisafi hasıla toplamında Antalya 6'ncı il konumunda.

KİŞİ BAŞI GELİRDE 5’İNCİ İL

Kent, 2019'da 60 bin 632 lira kişi başı gelirle İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Tekirdağ'dan sonra 5'inci il oldu. Turizm büyüyünce Antalya'nın, Türkiye ekonomisindeki payını artırdığını görmekteyiz. Turizm büyüyünce kentin ülke ekonomisine katkısı da artıyor."

Çetin, salgın sonrası kentin yeniden hızlı bir büyüme yakalayacağına inancının tam olduğunu bildirdi.

"ANTALYA'NIN POTANSİYELİ DAHA FAZLA"

Antalya ekonomisinin, kendisine verilen desteğin çok daha fazlasını ülke ekonomisine kazandıracak güce sahip olduğunu vurgulayan Çetin, bu inançla sektörlerin kaybını azaltmak ve Antalya ekonomisine daha fazla destek sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.