Antalya’ya Rus ve Ukraynalı akını: İki sektörde işler yoğunlaştı

DHA

Turizm cenneti Antalya, bu yıl rekor sayıda turist ağırlıyor.

Ancak kentte yerleşik hayatı seçenler de çok fazla.

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin turizmde en çok tercih ettiği yer olan Antalya'ya göç, ciddi anlamda arttı.

2022 Şubat ayında başlayıp, hala devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın mağdurları, Antalya'dan ev satın alıp ya da kiralayıp, oturma izinleri ile Konyaaltı, Lara, Kemer, Alanya gibi sahil bölgelerinde yaşamaya başladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, göçlere bağlı ortaya çıkan sorunlar ve esnafa yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Son dönemde çok tartışılan Rus ve Ukraynalıların satın aldıkları evleri kayıt dışı apart, pansiyon gibi günlük, haftalık ve aylık kiraya vermesine ilişkin konuşan Dere, şunları söyledi:

Antalya'da her şey dahil sistem otellerde konaklayan turistlerin tesisten çıkmadığını, esnaftan alışveriş yapmadığını dile getiren Dere, bu tür evlerde kalan turistlerin ise tatilleri boyunca neredeyse tüm ihtiyaçlarını esnaftan karşıladığını belirtti.

Dere, bu durumun piyasanın hareketliliği açısından olumlu yansıdığını söyledi.

Özellikle bu tür evlerin satın alındığı bölgelerdeki turistlerin tüm alışverişini esnaftan ve pazardan yaptıklarını aktaran Adlıhan Dere, “Konyaaltı, Kaş gibi bölgelerde esnaf açısından ciddi bir hareketlilik oluştu.” dedi.

Rus ve Ukraynalı göçünün Antalya'da özellikle iki sektörde hareketliliği artırdığına dikkati çeken Dere, şunları söyledi:

Rus ve Ukraynalı kadınlar, güzelliklerine çok önem verdikleri için kuaförler ve güzellik salonlarında işler artmış durumda. Yine aynı şekilde fotoğrafçılık sektöründe de Rus ve Ukraynalı kadınlar nedeniyle ciddi artış olduğu belirtiliyor. Öte yandan Konyaaltı gibi bölgelerde sitelerin yüzde 90'ı, Rus ve Ukraynalı ağırlıklı. Site yöneticisi, hatta kapıcısı bile Rus veya Ukraynalı. Rus ve Ukraynalılar sebebiyle hem ev fiyatları hem kiralarda ciddi artışlar yaşanıyor. Şu an hemen her sektörde personel ihtiyacı var. Asgari ücrete çalışacak eleman zaten bulunamıyor. Örneğin sanayide bir tornacı ustası 35 bin TL istiyor. Demir, ağaç, elektrik, klima, hizmet sektörü her alanda personel sorunu yaşanıyor.