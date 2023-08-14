Antalya’ya Rus ve Ukraynalı akını: İki sektörde işler yoğunlaştı Savaş sonrası Rusya ve Ukrayna'dan gelen kadınlar, Antalya’da kuaförler ile güzellik salonlarının işini artırdı… Fotoğrafçılar da bu göçten olumlu yönden etkilendi. Şimdi tek sıkıntı, yerleşik turistlerin, kayıt dışı olarak bu sektörlerde yer almaları…

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DHA

Turizm cenneti Antalya, bu yıl rekor sayıda turist ağırlıyor.

Ancak kentte yerleşik hayatı seçenler de çok fazla.

Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin turizmde en çok tercih ettiği yer olan Antalya'ya göç, ciddi anlamda arttı.

2022 Şubat ayında başlayıp, hala devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın mağdurları, Antalya'dan ev satın alıp ya da kiralayıp, oturma izinleri ile Konyaaltı, Lara, Kemer, Alanya gibi sahil bölgelerinde yaşamaya başladı.

Satın aldıkları evleri kiraya veriyorlar

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, göçlere bağlı ortaya çıkan sorunlar ve esnafa yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Son dönemde çok tartışılan Rus ve Ukraynalıların satın aldıkları evleri kayıt dışı apart, pansiyon gibi günlük, haftalık ve aylık kiraya vermesine ilişkin konuşan Dere, şunları söyledi:

Antalya'da, havalimanından giriş yapan turist sayısı ile otellerde kalan turist sayısı arasında ciddi fark olduğu belirtiliyor. Birçok turist, bu tür evlerde kalıyor. Rus ve Ukraynalıların 250 bin dolarlık yatırım karşılığında vatandaşlık alabilmesi için normalde 100 bin dolar etmeyecek evler, 250 bin dolara yükseldi. Hem Antalyalılar hem Antalya'da görev yapan memur veya özel sektör çalışanlarının ev alma şansı artık kalmadı. Rus ve Ukraynalılar satın aldıkları bu evlerde 1 ay oturup, senenin 11 ayı turistlere kiraya vermeye başladı. Bu evler otel, pansiyon ve aparta dönüştürüldü. Bunların kayıt altına alınması ve normal esnafımız gibi gelip, sicil kayıtlarını yaptırarak, vergilerini ödemeleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kanunlarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. Vatandaşlık almak için aldıkları evi, şimdi kayıt dışı kiraya verip, haksız para kazanıyorlar.

Yerleşik turistler piyasayı hareketlendirdi

Antalya'da her şey dahil sistem otellerde konaklayan turistlerin tesisten çıkmadığını, esnaftan alışveriş yapmadığını dile getiren Dere, bu tür evlerde kalan turistlerin ise tatilleri boyunca neredeyse tüm ihtiyaçlarını esnaftan karşıladığını belirtti.

Dere, bu durumun piyasanın hareketliliği açısından olumlu yansıdığını söyledi.

Özellikle bu tür evlerin satın alındığı bölgelerdeki turistlerin tüm alışverişini esnaftan ve pazardan yaptıklarını aktaran Adlıhan Dere, “Konyaaltı, Kaş gibi bölgelerde esnaf açısından ciddi bir hareketlilik oluştu.” dedi.

Kuaför ve fotoğrafçıların işleri arttı

Rus ve Ukraynalı göçünün Antalya'da özellikle iki sektörde hareketliliği artırdığına dikkati çeken Dere, şunları söyledi:

Rus ve Ukraynalı kadınlar, güzelliklerine çok önem verdikleri için kuaförler ve güzellik salonlarında işler artmış durumda. Yine aynı şekilde fotoğrafçılık sektöründe de Rus ve Ukraynalı kadınlar nedeniyle ciddi artış olduğu belirtiliyor. Öte yandan Konyaaltı gibi bölgelerde sitelerin yüzde 90'ı, Rus ve Ukraynalı ağırlıklı. Site yöneticisi, hatta kapıcısı bile Rus veya Ukraynalı. Rus ve Ukraynalılar sebebiyle hem ev fiyatları hem kiralarda ciddi artışlar yaşanıyor. Şu an hemen her sektörde personel ihtiyacı var. Asgari ücrete çalışacak eleman zaten bulunamıyor. Örneğin sanayide bir tornacı ustası 35 bin TL istiyor. Demir, ağaç, elektrik, klima, hizmet sektörü her alanda personel sorunu yaşanıyor.

Kaçak yapanlar işi zora sokuyor

Alanya'da turistlere yönelik fotoğrafçılık yapan Aytaç Develi ise genelde plajlar, tarihi ve doğal alanlarda Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan gibi ülkelerden gelen turistler veya yerleşik yabancılardan yoğun fotoğraf çekimi talebi aldıklarını söyledi.

Fotoğraf çekimini talep eden müşterilerin yüzde 80'e yakınının kadınlardan oluştuğunu anlatan Develi, "Bir taraftan işlerimiz arttı ama bunların kendi içinde de fotoğrafçılar oluştu. Kayıt dışı, sosyal medya platformu üzerinden iş yapan fotoğrafçılar var. Dolayısıyla bu işi kaçak yapanlar nedeniyle zarar görüyoruz. Bu konuda birkaç kez şikayette bulunduk ancak sonuç alamadık." dedi.

Fotoğraf çekimleri için portakal, lavanta, pamuk bahçeleri, Side, Alanya Kalesi, antik tiyatro ve kentler, tarihi nitelikteki evlerin bulunduğu sokaklar, Tazı Kanyonu, Kurşunlu başta olmak üzere şelale, deniz ve plajlar, en çok tercih edilen alanlar arasında yer alıyor.