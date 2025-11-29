Antalya'ya tatile gelen İngiliz ve Polonyalı turist sayısı arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'ya, ocak-ekim döneminde gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak, 16 milyon 308 bin 937 oldu.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, hava yoluyla Antalya'yı tercih eden dış hat gelen yolcu sayısı 15 milyon 918 bin 752 olarak kayıtlara geçti.

RUS VE ALMAN YOLCULAR İLK SIRALARDA YER ALDI

Antalya Havalimanı'nda dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında Ruslar ilk sırada yer alırken, ardından Almanya, İngiltere ve Polonya'dan yolcular sıralandı.

Rus ve Alman yolculardan sonra kente en fazla tatile gelen İngiltere ve Polonya'dan turist sayısı toplamı, aynı dönemde 2 milyon 699 bin 56 olarak kayıtlara geçti.

İNGİLTERE'DEN 1,4 MİLYON TURİST GELDİ

Ocak-ekim döneminde Antalya'ya hava yoluyla 1 milyon 451 bin 986 yolcu İngiltere'den, 1 milyon 247 bin 70 yolcu Polonya'dan geldi.

İngiliz turistler en fazla ağustos ayında Antalya'yı tercih etti.

231 bin 49 turist hava yoluyla ağustosta Antalya'ya geldi.

Polonya'dan ise 225 bin 345 yolcu sayısıyla en fazla temmuz ayında turist geldi.

YOLCU SAYILARI AYLARA GÖRE SIRALANDI

İngiltere ve Polonya'da Antalya'ya hava yolu ile gelen yolcu sayısı aylara göre şöyle:

"Ocakta İngiltere'den 18 bin 218, Polonya'dan 10 bin 19, şubatta, İngiltere'den 36 bin 333, Polonya'dan 12 bin 826, martta İngiltere'den 58 bin 522, Polonya'dan 14 bin 632, nisanda İngiltere'den 166 bin 879, Polonya'dan 73 bin 627, mayısta İngiltere'den 194 bin 373, Polonya'dan 160 bin 824, haziranda Polonya'dan 193 bin 594, İngiltere'den 183 bin 464, temmuzda Polonya'dan 225 bin 345, İngiltere'den 213 bin 992, ağustosta İngiltere'den 231 bin 49, Polonya'dan 221 bin 731, eylülde Polonya'dan 193 bin 840, İngiltere'den 171 bin 858, ekimde İngiltere'den 177 bin 298, Polonya'dan 140 bin 632."

SON 3 YILDA POLONYALI TURİST SAYISI YÜZDE 67 ARTTI

Antalya'ya tatile gelen İngiliz turist sayısı 3 yılda yüzde 34, Polonyalı turist sayısı ise aynı dönemde yüzde 67 arttı.

2022'de hava yoluyla kente 1 milyon 80 bin 237 İngiliz, 743 bin 644 Polonyalı turist geldi.

Polonyalı turist sayısı 2023'te 1 milyon 41 bin 546, 2024'te ise 1 milyon 230 bin 912 oldu.

İngiliz turist sayısı ise 2023'te 1 milyon 232 bin 820, 2024'te 1 milyon 465 bin 626 olarak kayıtlara geçti.