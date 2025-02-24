Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesini dünya devi Opus kazandı

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Araç muayenelerinde yeni dönem...

Yıllardır eleştirilerin odağı haline TÜVTÜRK dönemi sona erdi.

SÖZLEŞME İÇİN İHALE BAŞLATILDI

Özelleştirme İhalesi Başkanlığı kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için 14 Ağustos 2027’den itibaren geçerli olacak yeni sözleşme için ihale başlattı.

22 Ekim 2024’te yayınlanan ihale ilanlarına göre, Türkiye’deki araç muayene istasyonları 1 ve 2’nci bölge olarak ikiye ayrılmıştı.

DÜNYA DEVİ İHALEYE KATILDI

10 Şubat 2025’te başvuru süresi kapanan ihale sürecine katılan sürpriz isim, dünya çapında muayene hizmeti veren Opus’tu.

Yılda 30 milyon araca muayene hizmeti veren Opus; Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. – Itversia Gestion S.L. ve VTV Norte SA ile iş birliği yapmıştı.

İHALEYE KATILAN GRUPLAR

İhaleye; Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katıldı.

20 YIL SONRA FİYAT İKİYE KATLADI

2007’de tüm Türkiye’deki muayene istasyonlarının işletme hakkı 530 milyon dolar karşılığında verilmişti.

Şimdilik ilk turu tamamlanan yeni ihalede rakam neredeyse 1.5 kat yukarıya çıktı.

RAKİPLER ÇEKİLDİ

Elemesiz ilk turda verilen teklif, 750 milyon dolar oldu.

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin ilk turu 800 milyon dolarla başladı.

Bu turda, MOI Ortak Girişim Grubundan 805 milyon dolar, AGTT Ortak Girişim Grubundan da 810 milyon dolar teklif gelirken, Doğuş Tem Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

830 MİLYON DOLAR

Açık artırmanın üçüncü ve son turunda MOI OGG teklifini 830 milyon dolara yükseltirken, AGTT OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

Böylece, araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde 1. bölge için 830 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI OGG vermiş oldu.

1. BÖLGE'DE 45 İL, 2. BÖLGE'DE 36 İL BULUNUYOR

2023 yılı sonu itibarıyla, toplam araç sayısının ve toplam nüfusun yüzde 49'unun 1. Bölge'de, toplam araç sayısının ve toplam nüfusun yüzde 51'inin ise 2. Bölge'de yer aldığı belirtiliyor.

OPUS GROUP HAKKINDA

Araç Muayene ve Akıllı Araç Destek hizmetlerinde teknoloji odaklı küresel bir lider olan Opus, dört kıtada faaliyet gösteriyor.

Araç Muayene sektöründeki en büyük şirketlerden biri olup Akıllı Araç Destek hizmetlerinde lider konumda olan şirket, ABD araç muayene pazarının yüzde 80’ine sahip olup, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da her yıl yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiriyor.

Akıllı Araç Destek çözümleri, ileri düzey teşhis, programlama ve uzaktan destek hizmetleri sunarak otomotiv servis teknisyenlerinin modern araçların giderek artan karmaşıklığına ayak uydurmasını sağlayan Opus, Akıllı Araç Destek hizmetlerinde liderlik ediyor.