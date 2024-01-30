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Araç sahipleri dikkat! Yarın, MTV'nin ilk taksitinin son günü

Araç sahipleri dikkat! Yarın, MTV'nin ilk taksitinin son günü Araç sahipleri için 31 Ocak 2024, Motorlu Taşıt Vergisi ile birlikte yapılandırmaların da taksitlerinin son tarihi olarak öne çıkıyor.