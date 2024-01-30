Araç sahipleri dikkat! Yarın, MTV'nin ilk taksitinin son günü
İHA

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024 yılı için ilk taksitinin ödeme süresi yarın bitiyor.

MTV'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek.

Ödeme noktaları

MTV ödemeleri internet ortamından yapılabiliyor. Ödemeler; dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

MTV ödemeleri; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Gecikme faizi

Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacağı bildirildi.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)