Aralık ayı ekonomi gündemi hareketli geçecek

Türkiye'yi 2020'nın son ayı olan Aralık'ta açıklanacak veriler ve yapılacak toplantılar açısından yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor.

Gözler, bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara çevrilirken bir yandan da ekonomide yeni yol haritasına ilişkin adımlar takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün reform adımları için iş dünyasıyla görüşmelerinin yanı sıra, gelecek hafta başından itibaren gözler, ekonomide açıklanacak önemli verilere çevrilecek.

BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 30 Kasım pazartesi günü yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçülmüştü.

Temmuz-eylül dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.

İHRACAT VE ENFLASYON

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak.

2 ARALIK'TA KASIM AYINA İLİŞKİN GEÇİCİ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Aralık'ta kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomilerin daralmasının olumsuz etkileri ihracata da yansırken bu olumsuz etkiler haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başlamıştı. Türkiye, ekimde 17 milyar 300 milyon dolarlık ihracatla sadece 2020'nin değil, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarını yakalamıştı.

3 ARALIK'TA TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ İLE YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

TÜİK, 3 Aralık Perşembe günü kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 artmıştı.

4 ARALIK'TA İLK ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 1 Ocak 2021'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 4 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak. Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak.

10 ARALIK'TA İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Koronavirüsün etkileri bakımından gözlerin çevrileceği bir diğer veri olan işsizlik rakamları ise 10 Aralık'ta belli olacak. TÜİK, eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıklayacak. İşsizlik oranı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan azalışla yüzde 13,2 olmuştu.

11 ARALIK'TA ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Aralık'ta duyuracak.

14 ARALIK'TA CİRO ENDEKSLERİ

Pandeminin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 14 Aralık pazartesi duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek.

15 ARALIK'TA BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı da kasım ayının bütçe gerçekleşmelerini 15 Aralık salı açıklayacak.

2021 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI METNİ

TCMB de aralık ayı içinde "2021 Yılı Para ve Kur Politikası" metnini açıklayacak. Bu metin, gelecek yıla ilişkin para ve kur politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Metinle birlikte, gelecek yılın finansal istikrar raporları, enflasyon raporları ve Para Politikası Kurulu toplantılarına ilişkin takvim de açıklanmış olacak.

24 ARALIK'TA PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTISI

Yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı da 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükselmişti.

BÜTÇE SONRASI REFORM GÜNDEMİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Genel Kuruldaki görüşmelerin ardından yasalaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ekonomi ve hukukta yeni döneme yönelik adımlar da atılmaya başlanırken, bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ve sivil toplum örgütleriyle görüşmelerine devam edecek.

Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat, istihdam başlatılmasına yönelik kapsamlı reform çalışmaları, bütçe görüşmelerinin ardından gerçekleştirilecek. Ekonomide atılacak reform adımlarına yönelik düzenlemeler yapılacak.