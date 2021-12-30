Haberler

Ekonomi Haberleri

Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı

Yapılan ankete katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 8,54 artmasını ve yıllık olarak da yüzde 30,05 olmasını bekliyor.