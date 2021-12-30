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- Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Aralık ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
Yapılan ankete katılan ekonomistler, aralıkta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 8,54 artmasını ve yıllık olarak da yüzde 30,05 olmasını bekliyor.
- AA
- 30.12.2021 - 15:45
- Güncelleme : 30.12.2021 - 16:09
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak 2022 Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin Finans Enflasyon Beklenti Anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
EKONOMİSTLER ARALIKTA ENFLASYONUN YÜZDE 8,54 ARTMASINI BEKLİYOR
Ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını bekliyor.
EN AZ YÜZDE 5,5, EN YÜKSEK YÜZDE 14,60 BEKLENTİSİ DİLE GETİRİLDİ
Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 5,5, en yüksek yüzde 14,60 aralığında yer aldı.
ENFLASYON YILLIK YÜZDE 30,05'E ÇIKABİLİR
TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,51 artış göstermişti. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 8,54) göre bir önceki ay yüzde 21,31 olan yıllık enflasyonun yüzde 30,05'e yükseleceği hesaplanıyor.