Aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı TCMB verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 6 oranında artarken, yükümlülükleri ise yüzde 2 oranında azalış gösterdi. Türkiye'nin uluslararası varlıkları 326,9 milyar dolarla rekor kırarken, yurt dışı yükümlülükleri ise 612,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.

2023 Aralık sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artışla 326,9 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2 oranında azalışla 612,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net Yatırım açığı düştü

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2022 yıl sonunda -316,1 milyar ABD doları iken 2023 Aralık sonunda -285,2 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Rezerv varlıklar kalemi

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,4 oranında artışla 140,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 0,2 oranında artışla 121,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 3,7 oranında artışla 46,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2022 yıl sonuna göre yüzde 22,5 oranında azalışla 158,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 95,8 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 95,8 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2022 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında artışla 29,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 111,6 oranında artışla 2,6 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 1,4 artışla 42,5 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

Diğer yatırımlar arttı

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2022 yıl sonuna göre yüzde 9,5 oranında artarak 357,7 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,8 oranında artarak 43,2 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 20,5 oranında artarak 17,0 milyar ABD doları oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 12,3 oranında artarak 63,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artarak 101,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.