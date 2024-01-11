Aralık ayında müşteriler banka işlemlerini daha çok uzaktan yaptı Türkiye Bankalar Birliği, uzaktan müşteri sayısının şubeye gelerek müşteri olanların sayısını ilk kez geçtiğini bildirdi.

AA

Koronavirüs salgını sırasında online bağlantı kurularak bankacılık işlemleri yapılması alışkanlığı gelişti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ilk defa uzaktan ve müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan başvuru sayısının, şubeden sonuçlandırılan başvuru sayısını geçtiği bilgisini paylaştı.

Buna göre, Aralık 2023 itibarıyla şubeden 675 bin 724, uzaktan başvuru ve müşteri temsilcisiyle ise 715 bin 57 müşteri edinimi gerçekleşti.

18 banka uzaktan hizmet veriyor

Verilen bilgilere göre, Aralık 2023 dönemi itibarıyla uzaktan müşteri kabulü hizmeti veren banka sayısı 18 oldu.

Aralık 2023 itibarıyla uzaktan başvuru sayısı yaklaşık 1,4 milyon oldu.

Aralık 2023 dönemi itibarıyla toplu edinim, online başvuru ve şube kanallarından edinilen müşteri sayısı 858 bin kişi oldu.

Nakdi krediler arttı

Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi kredilerin kasım ayı itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artarak 12.067 milyar lira olduğunu da aktardı.

Bireysel kredide en yüksek paya sahip olan il: İstanbul

Kasım 2023 ayı itibarıyla İstanbul 28, Ankara yüzde 10 ve İzmir yüzde 7’lik bireysel kredi payına sahip.

Bayburt, son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)