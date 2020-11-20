Arazi toplulaştırma seferberliği hızlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında bu yıl ekim itibarıyla 256 bin hektar alanda toplulaştırma tescili yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında bu yıl ekim itibarıyla 256 bin hektar alanda toplulaştırma tescili yapılırken, yıl sonuna kadar 541 bin hektarda toplulaştırmanın tamamlanması planlanıyor.

Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında bu yıl 541 bin, 2023 yılına kadar da 8 milyon 500 bin hektar alanda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

VERİMİ ARTIRMAK İÇİN

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapora göre, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye'de, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor.

Bakanlık, arazi toplulaştırma çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda 8 milyon 2 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor, 4 milyon 480 bin hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirildi.

2023 HEDEFİ 8.5 MİLYON HEKTAR ALANDA ÇALIŞMAK

Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefi ise 8 milyon 500 bin hektar alanda çalışmaları bitirmek olarak belirlendi.

Arazi toplulaştırma ve sulama projeleri birlikte planlanarak uygulanıyor. Böylece birbirini tamamlayan iki uygulama aynı anda yürütülerek, hem maliyet hem de tamamlanma süresinde önemli tasarruflar sağlanıyor.

105 BİN 667 HEKTAR ARAZİ ISLAH EDİLDİ

Arazi ıslah çalışmaları kapsamında Adana, Amasya, Mersin, Şanlıurfa, Osmaniye ve Denizli'de 2009'dan bugüne kadar çalışmaların başladığı toplam 158 bin 100 hektar araziden 105 bin 667 hektarında faaliyetler bitirildi. Bugüne kadar 15 bin 623 kilometre kapalı drenaj hattı ve 86 bin kilometre tarla içi yol yapıldı.

SİT ALANI OLARAK KORUMAYA ALINANLAR

Türkiye genelinde toplam alanı 7 milyon 120 bin hektar olan 265 büyük tarımsal ova Bakanlar Kurulu kararıyla sit alanı olarak koruma altına alındı.

1.63 MİLYON HEKTAR ALANIN BÖLÜNMESİ ÖNLENDİ

Mirasa konu tarım arazilerinde mülkiyet devri zorunlu hale getirildi. Kanunun yürürlüğe girdiği 2014 yılından bugüne kadar 1 milyon 630 bin hektar alanın miras ve satış yoluyla hisselendirilmesi ve bölünmesi önlendi.

“TARIM ARAZİLERİ DEVİR TAKİP SİSTEMİ” YAZILIMI HAZIR

Gelecek dönemde, tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemlerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile entegre edilerek, hızlı ve doğru şekilde online yapılmasını sağlamak amacıyla "Tarım Arazileri Devir Takip Sistemi" yazılımı hazırlandı. Ankara'da pilot olarak uygulamasına başlanan sistemin yıl sonuna kadar tüm il ve ilçe müdürlüklerinde uygulamaya alınması planlanıyor.